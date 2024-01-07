وأوضح ذات المصدر أنه بخصوص مشروع القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أمر رئيس الجمهورية "بتأجيل مشروع القانون، بهدف تعميق الدراسة وإنضاجه".
رئيس الجمهورية يأمر بتعميق الدراسة بخصوص مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 19:32 الفئـة : اقتصــاد
الجزائر - أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، بتعميق الدراسة بخصوص مشروع القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
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