Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قانون المحاسبة العمومية: النصوص التطبيقية على مستوى الأمانة العامة للحكومة

  أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 14:38     الفئـة : اقتصــاد
قانون المحاسبة العمومية: النصوص التطبيقية على مستوى الأمانة العامة للحكومة

الجزائر - أفاد مسؤول بوزارة المالية اليوم الأحد بأن النصوص التطبيقية لقانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي, المصادق عليه في شهر يونيو الماضي, جاهزة وقيد المناقشة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

وأوضح المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة, حاج محمد سبع, في تصريح له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية, أن الأمر يتعلق بعشرة مراسيم ستليها قرارات وتعليمات لاستكمال نظام المحاسبة العمومية, مؤكدا أن هذه النصوص التطبيقية ستنشر خلال سنة 2024.

وأشار ذات المسؤول إلى أنه يتم حاليا استحداث نظام معلومات متكامل يسمح بالتطبيق "الكامل والصحيح" لنمط المحاسبة العمومية الجديد بصفة "آنية", مضيفا أن هذا النظام يتماشى مع "نمط الميزانية الجديد القائم على الشفافية والأداء فيما يتعلق بالنفقات".

بخصوص الديون العامة للبلاد, أشار المتحدث إلى أنها داخلية بصفة شبه حصرية, حيث تمثل 47 بالمائة من الناتج المحلي الخام، لافتا إلى أن المعايير الدولية تتراوح بين 60 و65 بالمائة من الناتج المحلي الخام.

وفي رده عن سؤال حول إمكانية مسح الديون, قال المدير العام للخزينة إن هذه الفكرة غير واردة حاليا، موضحا أن "مسح الديون الداخلية غير وارد حاليا، لكن لازلنا ندرس شروط تعويض الديون بالنسبة للمدينين الذين يواجهون صعوبات مالية في إطار إعادة جدولة آجال التعويض".

كلـمات مفتـاحيــة :
قانون المحاسبة العمومية: النصوص التطبيقية على مستوى الأمانة العامة للحكومة
  أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 14:38     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.07

الدورة العادية الثانية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني

24.01.07

تقلبات جوية: عدة طرق مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

24.01.07

برنامج عدل 3: وزير السكن يترأس اجتماعا لدراسة الجوانب التقنية لعملية الاكتتاب

24.01.07

مواصلة عمليات التشجير على مستوى مختلف بلديات ولاية الجزائر

24.01.07

المغرب : الآلاف يوقعون على عريضة من أجل إلغاء التطبيع مع الكيان الصهيوني

24.01.07

البطولة الوطنية للجيدو حسب الفرق: تتويج نادي شباب قسنطينة للجيدو 

الأكثــر قـراءة

24.01.04

الجزائر/سيراليون: رئيسا البلدين يلتزمان بتعزيز العلاقات الثنائية و يؤكدان على حق الشعب…

24.01.04

زيارة رئيس جمهورية سيراليون إلى الجزائر: النص الكامل للبيان المشترك

24.01.04

الجزائر تعرب عن ادانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الارهابي المزدوج بجنوب ايران

24.01.04

جبهة المستقبل: بلعيد يعلن عن عدم ترشحه لعهدة جديدة على رأس الحزب

24.01.04

تسلل شاب إلى طائرة للخطوط الجوية الجزائرية متجهة من وهران الى مطار أورلي بفرنسا: فتح…

24.01.04

رئيس جمهورية سيراليون ينهي زيارته الرسمية التي دامت ثلاثة أيام إلى الجزائر