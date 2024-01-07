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بنك التنمية المحلية: إطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الأنترنت

  أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 12:10     الفئـة : اقتصــاد
بنك التنمية المحلية: إطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الأنترنت

الجزائر - أطلق بنك التنمية المحلية، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، خدمة جديدة تسمح للمواطنين القيام بفتح حسابات بنكية عبر الأنترنت، في إطار مساعي البنك العمومي لتعزيز الشمول المالي.

و ستتيح هذه الخدمة الجديدة إمكانية فتح حساب بنكي عن بعد, طيلة أيام الاسبوع وعلى مدار اليوم, وذلك عن طريق الموقع الالكتروني للبنك أو تطبيقه الرسمي على الهاتف المحمول "ديجيت بي دي ال" أو موقع الخدمات الإلكترونية الخاص به, وفقا للشروح المقدمة خلال مراسم إطلاق الخدمة بمقر المديرية العامة لبنك التنمية المحلية.

و تسمح هذه الخدمة المجانية بفتح ثلاث أنواع من الحسابات, وهي الحساب الجاري, حساب الادخار, وحساب العملة الصعبة.

و للاستفادة من الخدمة, ينبغي على الراغب في فتح حساب بنكي على مستوى بنك التنمية المحلية ملء استمارة المعلومات المتضمنة بياناته الشخصية, إرفاق الوثائق المطلوبة (في شكل الكتروني), مع تحديد الوكالة التي يريد فتح حساب بنكي فيها.

و سيتم على أثر ذلك ضبط موعد على مستوى الوكالة البنكية المعنية مع المكلف بالزبائن قصد استكمال اجراءات فتح الحساب.

و تتوجه هذه الخدمة للأفراد كمرحلة أولى في انتظار تعميمها لاحقا على المؤسسات, حسبما أفاد به مدير النقديات والبنك الرقمي بالبنك, بوعلام رقيق, الذي أكد بأن الخدمة "آمنة وتضمن حماية البيانات الشخصية للزبائن".

و أوضح المسؤول في تصريحات صحفية بالمناسبة أن "هذه الخطوة تهدف إلى التقرب أكثر من الزبائن ومواكبة التطورات الرقمية الحاصلة, خصوصا وأن 2024 ستكون سنة التحول الرقمي وعصرنة العمليات البنكية".

آخر تعديل على الأحد, 07 جانفي 2024 13:19
كلـمات مفتـاحيــة :
بنك التنمية المحلية: إطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الأنترنت
  أدرج يـوم : الأحد, 07 جانفي 2024 12:10     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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