بنك التنمية المحلية: إطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الأنترنت

الجزائر - أطلق بنك التنمية المحلية، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، خدمة جديدة تسمح للمواطنين القيام بفتح حسابات بنكية عبر الأنترنت، في إطار مساعي البنك العمومي لتعزيز الشمول المالي.

و ستتيح هذه الخدمة الجديدة إمكانية فتح حساب بنكي عن بعد, طيلة أيام الاسبوع وعلى مدار اليوم, وذلك عن طريق الموقع الالكتروني للبنك أو تطبيقه الرسمي على الهاتف المحمول "ديجيت بي دي ال" أو موقع الخدمات الإلكترونية الخاص به, وفقا للشروح المقدمة خلال مراسم إطلاق الخدمة بمقر المديرية العامة لبنك التنمية المحلية. و تسمح هذه الخدمة المجانية بفتح ثلاث أنواع من الحسابات, وهي الحساب الجاري, حساب الادخار, وحساب العملة الصعبة.

و للاستفادة من الخدمة, ينبغي على الراغب في فتح حساب بنكي على مستوى بنك التنمية المحلية ملء استمارة المعلومات المتضمنة بياناته الشخصية, إرفاق الوثائق المطلوبة (في شكل الكتروني), مع تحديد الوكالة التي يريد فتح حساب بنكي فيها.

و سيتم على أثر ذلك ضبط موعد على مستوى الوكالة البنكية المعنية مع المكلف بالزبائن قصد استكمال اجراءات فتح الحساب.