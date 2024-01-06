Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

شرفة يستقبل الامين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين

  أدرج يـوم : السبت, 06 جانفي 2024 16:59     الفئـة : اقتصــاد
شرفة يستقبل الامين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين

الجزائر - استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, اليوم السبت, الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, عبد اللطيف ديلمي, والذي بحث معه عدة مواضيع وقضايا تهم القطاع الفلاحي, حسبما افاد به بيان للوزارة.

ويدخل هذا الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة بحضور أعضاء المكتب الوطني للاتحاد, "في إطار العمل التنسيقي والتشاوري بين كل الفاعلين في القطاع من أجل التجند لتجسيد الأهداف المسطرة لاسيما تلك المتعلقة بالشعب الاستراتيجية من أجل تحقيق رهان الأمن الغذائي", يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
شرفة يستقبل الامين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين
  أدرج يـوم : السبت, 06 جانفي 2024 16:59     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.06

عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

24.01.06

وزارة الصحة تفند تصريحات ومعلومات مغلوطة تتعلق بحالات كوفيد-19

24.01.06

شرفة يستقبل الامين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين

24.01.06

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الملاحقة القانونية للاحتلال مسار على كل الدول العربية…

24.01.06

فلسطين: الاحتلال يقتحم بلدة شمال طولكرم

24.01.06

لقاء تقييمي وطني لإطارات قطاع التجارة وترقية الصادرات

الأكثــر قـراءة

24.01.04

رئيس جمهورية سيراليون ينهي زيارته الرسمية التي دامت ثلاثة أيام إلى الجزائر

24.01.01

وزير المجاهدين يشيد بالمسيرة النضالية للمجاهد الرمز عبد الحفيظ بوصوف

24.01.04

مجلس الأمن: الجزائر ترافع من أجل "تفادي تصعيد التوترات" في منطقة البحر الأحمر

24.01.04

زيارة رئيس جمهورية سيراليون إلى الجزائر: النص الكامل للبيان المشترك

24.01.04

رئيس الجمهورية يقرر التكفل ب50 بالمائة من نفقات تذاكر التنقل ل2000 مناصر للمنتخب الوطني…

24.01.04

الجزائر/سيراليون: رئيسا البلدين يلتزمان بتعزيز العلاقات الثنائية و يؤكدان على حق الشعب…