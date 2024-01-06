ويدخل هذا الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة بحضور أعضاء المكتب الوطني للاتحاد, "في إطار العمل التنسيقي والتشاوري بين كل الفاعلين في القطاع من أجل التجند لتجسيد الأهداف المسطرة لاسيما تلك المتعلقة بالشعب الاستراتيجية من أجل تحقيق رهان الأمن الغذائي", يضيف البيان.
شرفة يستقبل الامين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين
أدرج يـوم : السبت, 06 جانفي 2024 16:59 الفئـة : اقتصــاد
الجزائر - استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, اليوم السبت, الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, عبد اللطيف ديلمي, والذي بحث معه عدة مواضيع وقضايا تهم القطاع الفلاحي, حسبما افاد به بيان للوزارة.
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