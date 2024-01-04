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شرفة يجتمع بمدراء المصالح الفلاحية ويسدي جملة من التعليمات تخص القطاع

  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 18:43     الفئـة : اقتصــاد
شرفة يجتمع بمدراء المصالح الفلاحية ويسدي جملة من التعليمات تخص القطاع

الجزائر - ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, اليوم الخميس, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, اجتماع عمل مع مدراء المصالح الفلاحية, أسدى من خلاله جملة من التعليمات تخص حملة الحرث والبذر و التلقيح ضد الحمى القلاعية وكذا التحضيرات لشهر رمضان, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، الذي عرف كذلك مشاركة المفتشين البيطريين في ال58 ولاية, والمدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب ومدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة عبر الوطن, "تم التطرق الى مواضيع حملة الحرث والبذر 2023-2024, وزراعة البقوليات و الاحصاء العام للفلاحة وحملة التلقيح ضد الحمى القلاعية, وكذا التحضيرات لشهر رمضان".

وفي هذا الاطار, "أسدى الوزير تعليمات صارمة فيما يخص ضرورة السهر على التجسيد الفعلي لمختلف الاجراءات المتخذة لإنجاح حملة الحرث والبذر، لا سيما تلك المتعلقة بتوفير البذور والاسمدة مجانا وتأجيل دفع القروض الفلاحية (القرض الموسمي "الرفيق") لفائدة الفلاحين المتضررين من الجفاف في الموسم الفارط, وهذا تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية", وفقا لذات المصدر.

كما أسدى السيد شرفة, توجيهات بخصوص تجسيد وانجاح برنامج تطوير البقول الجافة, الذي خصصت له الدولة عدة تحفيزات من اجل رفع الإنتاج الوطني من هذه المادة الاستراتيجية.

وعن الاحصاء العام للفلاحة, ذكر السيد شرفة, "بالأهمية القصوى التي تكتسيها هذه العملية بالنسبة للقطاع و الاقتصاد الوطني, مما يستلزم تجنيد كل الفاعلين لإنجاحه".

كما ثمن الوزير المجهودات المبذولة بخصوص حملة التلقيح ضد الحمى القلاعية, التي تعرف نسبة "متقدمة جدا", وألح بالمناسبة "على ضرورة الانتهاء من هذه العملية في الآجال المحددة لها", يضيف ذات البيان.

آخر تعديل على الخميس, 04 جانفي 2024 18:58
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شرفة يجتمع بمدراء المصالح الفلاحية ويسدي جملة من التعليمات تخص القطاع
  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 18:43     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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