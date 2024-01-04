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تأمين مهنيي القطاع وعتادهم محور لقاء بين السيد بداني مع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين

  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 13:43     الفئـة : اقتصــاد
تأمين مهنيي القطاع وعتادهم محور لقاء بين السيد بداني مع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين

الجزائر - استقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الخميس, الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين (SAA),  يوسف بن ميسية, حيث تمحور اللقاء حول ترقية التغطية التأمينية لمهنيي الصيد البحري وعتادهم البحري, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر ان السيد بداني استعرض خلال اللقاء, الذي خصص لعرض آفاق التعاون في مجال ترقية التغطية التأمينية لمهنيي الصيد البحري وعتادهم البحري, تجربة جمعية مجهزي ومهنيي الصيد البحري لولاية عنابة مع فرع الشركة الوطنية للتأمين بذات الولاية.

وعليه, يضيف ذات المصدر, تم التطرق إلى إمكانية تعميم التجربة على مستوى الولايات الأخرى، خاصة بعد جملة الامتيازات المعتبرة الممنوحة لفائدة مهنيي الصيد البحري من أجل تأمين سفنهم وعتادهم، عملا ببنود اتفاقية الشراكة الموقعة بين الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات والشركة الوطنية للتأمين.

آخر تعديل على الخميس, 04 جانفي 2024 13:51
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تأمين مهنيي القطاع وعتادهم محور لقاء بين السيد بداني مع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين
  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 13:43     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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