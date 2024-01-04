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صيد بحري: دعوة إلى التسريع بوضع حيز التنفيذ للتحفيزات الواردة في قانون المالية

  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 08:13     الفئـة : اقتصــاد
صيد بحري: دعوة إلى التسريع بوضع حيز التنفيذ للتحفيزات الواردة في قانون المالية

الجزائر - أسدى وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، تعليمات لإطارات القطاع بضرورة تسريع وضع التحفيزات التي جاءت في قانون المالية 2024 حيز التنفيذ، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه بمقر الوزارة السيد بداني، والذي خصص لضبط الملفات التي تحظى بالأولوية في استراتيجية القطاع خلال سنة 2024.

وفي هذا الإطار، قدم الوزير تعليمات من أجل "تسريع وضع الإجراءات التي جاءت في قانون المالية 2024 حيز التنفيذ، خاصة ما تعلق بالتحفيزات المالية والجبائية الموجهة لمربي ومنتجي سمك البلطي".

كما شدد على أهمية التسريع في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة باستيراد السفن أقل من خمس سنوات الموجهة للصيد في أعالي البحار، تنفيذا لأحكام قانون المالية الجديد.

وشملت التعليمات ملفات أخرى كنشاط بناء السفن والحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري، حسب البيان.

وخلال هذا الاجتماع، تم الاستماع لعرض قدمه المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، حول مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالصالون الدولي الصيد البحري وتربية المائيات المزمع تنظيمه بين 08 و11 فبراير 2024 بولاية وهران، تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية.

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صيد بحري: دعوة إلى التسريع بوضع حيز التنفيذ للتحفيزات الواردة في قانون المالية
  أدرج يـوم : الخميس, 04 جانفي 2024 08:13     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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