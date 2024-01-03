سيدار الحجار: الوحدات الإنتاجية تباشر نشاطها بعد إعادة تشغيل الفرن العالي

الجزائر - باشرت الوحدات الإنتاجية لمركب سيدار الحجار بعنابة نشاطها، وذلك بعد عملية إعادة تشغيل الفرن العالي، حسب ما أفاد به، يوم الأربعاء، بيان لمجمع "إيميتال".

و أوضح المجمع في بيانه أنه "بدأ الإنتاج الفعلي" لمركب سيدار الحجار, التابع لمجمع سيدار, فرع مجمع "إيميتال", وذلك بعد إعادة تشغيل الفرن العالي بتاريخ 19 ديسمبر 2023. و عليه, "باشرت الوحدات الإنتاجية في النشاط يوم 1 يناير 2024, بدء من إرسال حديد الزهر من الفرن العالي ووصوله إلى المفولذتين رقم 1 ورقم 2, وكذا المفولذة الكهربائية في انتظار وصول المنتجات نصف المصنعة للمدرفلات", يضيف البيان.

للإشارة, تم إطلاق عملية إعادة تشغيل الفرن العالي لمركب سيدار الحجار بعد توقف دام ثلاثة أشهر, وذلك بعد معالجة إشكالية تموين هذا المركب بمادة الفحم الحجري التي تعد ضرورية لتشغيل الفرن العالي.

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و كان الرئيس المدير العام للمركب, كريم بولعيون, قد أكد ل/وأج تسطير برنامج بأهداف إنتاجية تتجاوز ال 600 ألف طن من المواد الحديدية القابلة للتسويق خلال السنة الجارية 2024, بعد أن وصل الإنتاج سنة 2023 إلى نحو 300 ألف طن من منتجات الحديد والصلب.

و يشغل مركب سيدار الحجار أكثر من 5500 عامل, وينتج المواد الحديدية المسطحة والطويلة والأنابيب غير الملحمة وحديد الخرسانة وغيرها من منتجات الحديد والصلب.