تنظيم الطبعة الثالثة للصالون الدولي للترقية العقارية البناء العصري والديكور من 10 إلى 13 يناير

الجزائر- سيتم تنظيم الطبعة الثالثة للصالون الدولي للترقية العقارية البناء العصري والديكور"SOUKNATEC EXPO" من 10 إلى 13 يناير الجاري, بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام "ESHRA" بعين البنيان, بالجزائر العاصمة, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمنظمين.

وسيشهد هذا الصالون مشاركة أزيد من 60 متعاملا اقتصاديا جزائريا وأجنبيا ناشطا في مختلف التخصصات المتعلقة بالترقية العقارية والبناء العصري والديكور, على غرار شركات أجنبية من الصين وتركيا، وبنوك.

وتشكل هذه التظاهرة مناسبة للشركات العارضة لإبراز مكانتها الهامة في السوق الوطنية, وإبراز جودة ونوعية المنتوجات الوطنية من مواد البناء والتهيئة الداخلية والخارجية, كما تهدف إلى توفير فضاء للتبادل المهني بين الشركات من أجل تطوير سبل الشراكة والإستثمار المنتج, وللتعامل التجاري المباشر بين العارضين والزوار، حسب المنظمين.

ويتخلل الصالون سلسلة من المحاضرات والنقاشات يقدمها مختصون ومتعاملون اقتصاديون حول مواضيع هامة على غرار التمويل البنكي, المشاريع, البناء, اقتناء السكنات, الطاقات المتجددة واستعمالها, البناء الذكي, الإجراءات القانونية للمعاملات العقارية, دور المؤسسات الناشئة في تطوير مجالات البناء والترقية العقارية, اضافة الى مواضيع حول احترام معايير البناء والبيئة.

وينتظر هذا الحدث، الذي تنظمه شركة "سانفلاور للاتصال"، اقبال أكثر من 20 ألف زائر من مهنيين وخواصا مهتمين بالترقية العقارية البناء العصري والديكور.

جدير بالذكر أن الطبعة الثانية للصالون، التي أقيمت في يناير 2023، شهدت مشاركة أكثر من 50 عارضا وإقبال أكثر من 15 ألف زائر، حسب المنظمين.