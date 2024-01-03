الحكومة تدرس الإطار التنظيمي لإنشاء و سير المناطق الحرة

الجزائر - درست الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الإطار التنظيمي لإنشاء وسير المناطق الحرة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار الجنوبي وترقية الصادرات خارج المحروقات.