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الحكومة تدرس الإطار التنظيمي لإنشاء و سير المناطق الحرة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 13:59     الفئـة : اقتصــاد
الحكومة تدرس الإطار التنظيمي لإنشاء و سير المناطق الحرة

الجزائر - درست الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الإطار التنظيمي لإنشاء وسير المناطق الحرة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار الجنوبي وترقية الصادرات خارج المحروقات.

و جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة تناولت كذلك خلال اجتماعها "بحث أنجع السبل لضمان توفير المواد الأساسية واسعة الاستهلاك لاسيما بالمناطق الجنوبية، عبر تطوير نظام تعويض تكاليف النقل نحو هذه المناطق".

آخر تعديل على الأربعاء, 03 جانفي 2024 14:15
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الحكومة تدرس الإطار التنظيمي لإنشاء و سير المناطق الحرة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 جانفي 2024 13:59     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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