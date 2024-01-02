الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير تكشف عن برنامجها لسنة 2024

الجزائر- كشفت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (فرع مجمع صافكس) المكلفة بتنظيم وتسيير التظاهرات التي يحتضنها قصر المعارض (الصنوبر البحري) بالجزائر العاصمة عن برنامج المعارض والتظاهرات المقرر تنظيمها خلال سنة 2024.

ويتضمن البرنامج أكثر من 54 تظاهرة في مختلف المجالات الاقتصادية المتخصصة والعامة مقابل 35 تظاهرة خلال سنة 2023.

سيشهد شهر يناير تنظيم حدث واحد: المعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة (من 23 إلى 27).

وسيعرف شهر فبراير المقبل تنظيم 11 صالونا: الصالون الدولي للنظافة والتطهير (من 1 إلى 4) وصالون التكنولوجيا الصيدلانية (من 5 إلى 7) وصالون الحج (من 6 إلى 10) و صالون الكهرباء والطاقات المتجددة (من 12 إلى 15).

كما سيشهد الشهر نفسه تنظيم صالون السياحة الطبية (من 13 إلى 15) وصالون الأثاث والتهيئة والديكور (من 13 إلى 17) والصالون الدولي للأجهزة الكهرومنزلية (من 15 إلى 19) والصالون الدولي للأغذية والتغليف (من 20 إلى 23) والصالون الدولي للصيدلة في الجزائر و الصالون الجزائري للعقار و الصالون الدولي لمستحضرات التجميل المقرر تنظيمها من 21 إلى 24 فبراير.

بالنسبة لشهر مارس, من المقرر تنظيم 6 أحداث هي: صالون المرأة (من 2 إلى 8) والصالون الدولي لخدمات ما بعد بيع السيارات (من 4 إلى 7) والصالون الدولي لتكنولوجيات الطباعة والتغليف (من 4 إلى 6) وصالون "لوجيستيكال" (من 4 إلى 7) والصالون الدولي للحديد والصلب (من 5 إلى 7).

وبالنظر لكون شهر مارس سيصادف شهر رمضان الكريم, قررت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير تنظيم حدث "رمضان بالقصر".

خلال شهر أبريل سيحتضن قصر المعارض 3 تظاهرات هي: الصالون المهني للصناعات الغذائية (من 22 إلى 25) والندوة والمعرض العربي والدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصالون المصاعد الكهربائية التي ستجري فعالياتها من 22 إلى 24.

ويتضمن برنامج شهر مايو تنظيم الصالون الدولي للبناء ومواد البناء و الأشغال العمومية (من 5 إلى 9) والصالون الدولي للقياسة وأدوات التقييس والاعتماد والنوعية (من 20 إلى 23) وصالون سيبسا- فلاحة (من 21 إلى 24) وصالون "دنتيكس" (من 22 إلى 25), بالإضافة إلى الصالون الدولي للاستثمار والسياحة الطبية (من 30 مايو إلى الفاتح يونيو).

وبالنسبة لشهر يونيو, ستقام سبعة صالونات وهي صالون الزواج والولادة (1 إلى 7) وصالون الأعمال (من 2 إلى 4 يونيو) وصالون الصناعات الكيميائية والبيتروكيميائية والبلاستيك والمطاط (شيمكو- بلاست) والمعرض الدولي للجودة, المقررين من 2 إلى 4 يونيو.

ويتعلق الأمر أيضا بالصالون الدولي للنسيج والملابس والجلود والمعدات (10 إلى 12 يونيو) والصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات المياه والبيئة (2 إلى 5 يونيو) ومعرض الجزائر الدولي (24 إلى 29 يونيو).

وبعد فترة راحة في يوليو و أغسطس, ستستأنف "صافاكس" برنامجها في شهر سبتمبر بتنظيم صالون الدخول المدرسي (3 الى 14 سبتمبر) والصالون الدولي للصناعة التقليدية "سيات 2024" (16 إلى 23 سبتمبر) وصالون التعليم وتكنولوجيات المعرفة (18 إلى 21 سبتمبر) والصالون الدولي للأبواب والنوافذ والواجهات (22 إلى 25 سبتمبر).

أما في شهر أكتوبر, يتضمن البرنامج عشرة صالونات وهي: الصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية والإطعام والجماعات (1 إلى 4 اكتوبر) وصالون الجزائر للمناولة "ألجيست" وصالون التهيئة وإعادة التجديد والديكور "رينوف ديكو", المقررين من 2 إلى 5 أكتوبر وصالون التجارة والخدمات الالكترونية (2 إلى 6 أكتوبر) وصالون نسيج الجزائر "ألجيريا تكستيل" (6 إلى 8 اكتوبر) والصالون الدولي للمطابخ والحمامات المجهزة (13 إلى 15 أكتوبر).

كما سيشهد الشهر ذاته تنظيم الصالون المهني الدولي للصناعة "الجزائر صناعات" (14 إلى 17 اكتوبر) وصالون اللوجستيك "لوجستيكال" (15 إلى 17 أكتوبر) والصالون الدولي للمختبرات والتصوير الطبي (23 إلى 26 أكتوبر) وصالون الجزائر الدولي للكتاب "سيلا" (13 أكتوبر إلى 9 نوفمبر).

ومن المقرر أيضا تنظيم ثلاث تظاهرات في شهر نوفمبر وهي الصالون الدولي للتهوية والكهرباء والتدفئة والتكييف (18 إلى 21 نوفمبر) والصالون الدولي للأشغال العمومية (19 إلى 23 نوفمبر) والصالون الدولي للخشب والنجارة والمعدات والتكنولوجيات (23 إلى 26 نوفمبر).

وفي ديسمبر، تعتزم الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافاكس" تنظيم الصالون الدولي للأمن والسلامة والحرائق والطوارئ في شمال إفريقيا "سيكورا" وصالون الصيانة الصناعية (3 إلى 5 ديسمبر) و معرض الإنتاج الجزائري وكذا معرض البنوك والتأمينات والمنتجات المالية.