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حملة الحرث والبذر 2023-2024 : شرفة يترأس اجتماع عمل مع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 جانفي 2024 19:08     الفئـة : اقتصــاد
حملة الحرث والبذر 2023-2024 : شرفة يترأس اجتماع عمل مع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب

الجزائر -  ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, اليوم الثلاثاء, بالجزائر العاصمة, اجتماع عمل مع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب, تناول الاجراءات المتخذة لإنجاح حملة الحرث والبذر لموسم 2023 -2024 , حسبما افاد به بيان للوزارة .

و جاء في البيان : ''ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية, السيد يوسف شرفة اليوم الثلاثاء اجتماع عمل مع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب, خصص لهذه الشعبة الاستراتجية, لاسيما الاجراءات المتخذة لإنجاح حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024''.

و يدخل هذا الاجتماع, الذي حضره اطارات من الوزارة والمدير للديوان الجزائري المهني للحبوب، في اطار ''تجسيد الاجراءات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية, لفائدة منتجي الحبوب خاصة تلك التي تخص الفلاحين المتضررين من الجفاف خلال الموسم الفلاحي 2022 -2023 '', يؤكد ذات المصدر.

ومن أهم هذه القرارات،, حسب البيان, تأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الاراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، تأجيل دفع القروض الفلاحية (القرض الموسمي "الرفيق") لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد، اضافة الى دعم المنتجين بالبذور والاسمدة مجانا.

و بالمناسبة, ذكر الوزير ''بالقرار التاريخي'' الخاص برفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين, ورفع نسبة دعم الاسمدة وغيرها من التحفيزات الرامية الى تشجيع الفلاحين لرفع مستوى الانتاج الوطني.

كما استمع الوزير لانشغالات ممثلي مهنيي هذه الشعبة, منوها ''بضرورة تكاثف جهود الجميع لرفع تحدي الامن الغذائي'', حسب البيان.

آخر تعديل على الثلاثاء, 02 جانفي 2024 19:51
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حملة الحرث والبذر 2023-2024 : شرفة يترأس اجتماع عمل مع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 جانفي 2024 19:08     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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