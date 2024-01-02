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التأمين على السيارات: معالجة أزيد من 634 ألف شكوى منذ سنة 2022 عبر منصة "e-recours"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 جانفي 2024 15:23     الفئـة : اقتصــاد
التأمين على السيارات: معالجة أزيد من 634 ألف شكوى منذ سنة 2022 عبر منصة &quot;e-recours&quot;

الجزائر- تمكنت المنصة الرقمية لشركات التأمين الخاصة بفرع التأمين على السيارات منذ إنشائها سنة 2022 من معالجة أكثر من 634 ألف شكوى بقيمة 35,82 مليار دج، حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين, يوسف بن ميسية.

وفي حوار خص به مجلة "إنجازات", صرح السيد بن ميسية بالقول :"منذ إطلاق منصة "e-recours", تم معالجة 634.731 شكوى بقيمة قدرها 35,82 مليار دج, أي بمعدل 2.027 شكوى يوميا", مشيرا إلى أن "116.394 شكوى بقيمة 6,38 مليار دج تتعلق فقط بالحوادث المسجلة في 2023".

وتعتبر منصة "e-recours", التي تم إنشاؤها شهر أكتوبر 2022 تحت إشراف الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و إعادة التأمين, مبادرة تندرج ضمن استراتيجية التحول الرقمي لقطاع التأمين بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين, حسب ذات المتحدث.

وفي هذا السياق, أشار السيد بن ميسية إلى أن هذه الأداة تلعب دورا "حاسما" في معالجة الشكاوى المتعلقة بحوادث السيارات, مما أدى إلى "انخفاض محسوس في الآجال وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية".

وحسب ذات المسؤول, "توفر منصة "e-recours" مزايا فيما يتعلق بالحوكمة من خلال مركزة البيانات وتسهيل المتابعة والرقابة, وتحسين إدارة المخاطر, وتعزيز التعاون والتنسيق, وتوفير التقارير والتحليلات ذات الصلة".

وبلغت نسبة معالجة الشكاوى بنهاية شهر سبتمبر الماضي 83 بالمائة من الإجمالي المسجل, حسب الأرقام التي قدمها رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين.

وبخصوص عدد المعاملات التي تمت عبر الإنترنت في قطاع التأمين, أكد السيد بن ميسية أنه "في تزايد مستمر"، حيث ارتفع من 8.372 معاملة سنة 2021 إلى 23.571 معاملة سنة 2022, أي بزيادة تقدر بأزيد من 181 بالمائة.

بالنسبة لسنة 2023, "تجاوزنا مستوى سنة 2022 في شهر أغسطس, ب24.236 معاملة, ونتوقع تسجيل أكثر من 35 ألف معاملة للعام كله, أي بزيادة تقدر ب48 بالمائة مقارنة بسنة 2022", حسب نفس المسؤول, معتبرا أن التوجه الحالي "مشجع للغاية".

آخر تعديل على الثلاثاء, 02 جانفي 2024 16:01
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التأمين على السيارات: معالجة أزيد من 634 ألف شكوى منذ سنة 2022 عبر منصة "e-recours"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 جانفي 2024 15:23     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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