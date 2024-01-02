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بنك التنمية المحلية يتعزز بست وكالات جديدة في 2023

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 جانفي 2024 12:44     الفئـة : اقتصــاد
بنك التنمية المحلية يتعزز بست وكالات جديدة في 2023

الجزائر - تدعمت شبكة بنك التنمية المحلية خلال سنة 2023 بست وكالات تجارية جديدة بكل من ولايات المسيلة، برج بوعريريج، جيجل، الجزائر العاصمة والجلفة، بهدف التقرب أكثر من زبائنها، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للبنك العمومي.

ويأتي افتتاح هذه الوكالات التجارية الجديدة ضمن مساعي البنك "لتوفير خدمات جوارية ذات جودة والتقرب قدر المستطاع من الزبائن وكسب ثقتهم من خلال تسهيل المعاملات التجارية وفقا لتعليمات السلطات العمومية التي تهدف إلى دعم الإنعاش الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي"، حسب نفس المصدر الذي أكد بأن هذه الحركية ستتواصل في 2024 مع افتتاح العديد من الوكالات الجديدة.

وتقوم الوكالات التجارية للبنك بتسويق منتجات وخدمات مصرفية كلاسيكية وإسلامية، موجهة لمختلف الفئات سواء كانوا خواص، مهنيين أو مؤسسات، مع توفير خدمات رقمية.

وتميزت سنة 2023 أيضا بالنسبة للبنك بإطلاق منصة رقمية مجانية لزبائنه، خاصة بدراسة وتسيير ومتابعة القروض.

وتمكن هذه المنصة من معالجة ملفات القروض بطريقة الكترونية وفي مدة زمنية قصيرة، كما تتيح لصاحب القرض إمكانية تتبع ملفه عن طريق رقم خاص به يحصل عليه من طرف البنك، وهذا "في إطار الجهود الرامية لدعم المستثمرين ومرافقة مشاريعهم".

وفي هذا الخصوص، أوضح البيان أنه تم منح قروض بقيمة 314 مليار دج خلال السداسي الأول لسنة 2023، أي بزيادة تقارب 36 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث صادق بنك التنمية المحلية على مشاريع كثيرة تخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي ستساهم بقسط كبير في تمويل الاقتصاد الوطني.

وأكد البنك بالمناسبة استعداده لتمويل المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الناشئة أيضا، ومرافقة مشاريع الشباب في إطار مختلف أجهزة الدعم للمقاولاتية، يضيف البيان.

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بنك التنمية المحلية يتعزز بست وكالات جديدة في 2023
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 جانفي 2024 12:44     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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