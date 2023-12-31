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أحياء "عدل": إطلاق عملية بيع للمحلات موجهة لفائدة ممتهني قطاع الصحة

  أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 19:11     الفئـة : اقتصــاد
أحياء &quot;عدل&quot;: إطلاق عملية بيع للمحلات موجهة لفائدة ممتهني قطاع الصحة

الجزائر - أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل", اليوم الأحد, عن إطلاق عملية بيع للمحلات, على مستوى الأحياء السكنية بصيغة البيع بالإيجار, موجهة لفائدة ممتهني قطاع الصحة وحاملي الشهادات في مجال الطب بمختلف تخصصاته.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن عملية بيع هذه المحلات ذات الطابع الخدماتي تتم حصريا عبر موقعها الالكتروني, مؤكدة أنه يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي, يحمل الجنسية الجزائرية, شراء أكثر من محل في أي ولاية شرط حصوله على وصل لكل محل معروض للبيع.

وعليه, يمكن للراغبين في اقتناء هذه المحلات الموجودة على مستوى أحياء "عدل" عبر مختلف ولايات البلاد, بغرض القيام بنشاط مرتبط بالقطاع الصحي (طبي وشبه طبي), الولوج للموقع الإلكتروني للوكالة والاطلاع عن إعلانات البيع بالضغط على الخانة "محلات لاستعمال مهني- السلك الطبي".

ووفقا للبيان, فإنه سيتم عقب دراسة الملفات إلكترونيا, إخطار أصحاب الطلبات الذين تم قبولهم من أجل استكمال الإجراءات المتعلقة بعملية البيع.

واشارت الوكالة إلى أن "إطلاق منصة رقمية لعمليات بيع المحلات التجارية والخدماتية إلكترونيا, يأتي تماشيا والاستراتيجية التي تبنتها وزارة السكن والعمران و المدينة في مجال رقمنة مختلف تعاملاتها".

وفي بيان اخر, أعلنت وكالة "عدل" أنه سيتم استدعاء المكتتبين المسجلين في ولاية الجزائر العاصمة الذين تحصلوا مؤخرا على شهادة التخصيص بموقعي 1327 مسكن خروبة و3000 مسكن خميس الخشنة, من أجل اتمام اجراءات الاستفادة فور الانتهاء من عملية التحقيق على مستوى البطاقية الوطنية.

آخر تعديل على الأحد, 31 ديسمبر 2023 21:33
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أحياء "عدل": إطلاق عملية بيع للمحلات موجهة لفائدة ممتهني قطاع الصحة
  أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 19:11     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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