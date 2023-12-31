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رقابة تجارية: رفض قرابة 64 ألف طن من السلع على مستوى الحدود في 2023

  أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 17:38     الفئـة : اقتصــاد
رقابة تجارية: رفض قرابة 64 ألف طن من السلع على مستوى الحدود في 2023

الجزائر - تم رفض قرابة 64 ألف طن من السلع المستوردة على مستوى الحدود خلال سنة 2023 بقيمة تقارب 30 مليار دج، حسب ما أفادت به يوم الأحد وزارة التجارة وترقية الصادرات.

و أوضحت الوزارة في حصيلة لنشاطات الرقابة وقمع الغش المنجزة في 2023 أن عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود خلال هذه السنة بلغ 974 حمولة, بها سلع تقدر كميتها ب 63992 طن بقيمة 90ر29 مليار دج.

و إجمالا, قامت المفتشيات الحدودية التابعة لوزارة التجارة بمراقبة 50526 حمولة, حسب نفس المصدر.

و وفقا لحصيلة الوزارة, فقد قامت مصالح الرقابة وقمع الغش ب2073716 تدخل على مستوى السوق الوطنية والحدود في 2023, تم على إثرها تسجيل 332541 مخالفة, وتحرير ما مجموعه 189071 محضر رسمي للمتابعة القضائية, مع اقتراح الغلق الاداري ل 13449 محل تجاري.

كما مكنت هذه التدخلات من الوقوف على رقم أعمال مخفي بقيمة 533ر49 مليار دج, وحجز سلع بقيمة 42ر2 مليار دج.

و فيما يتعلق بالرقابة التحليلية للجودة, بلغ عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية 11184عينة.

و في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة, تم القيام 183412 تدخل, أسفر عن تسجيل 98 جنحة و98 محضر رسمي للمتابعة القضائية, حسب المصدر ذاته.

آخر تعديل على الأحد, 31 ديسمبر 2023 17:50
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رقابة تجارية: رفض قرابة 64 ألف طن من السلع على مستوى الحدود في 2023
  أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 17:38     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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