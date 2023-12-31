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البنك الوطني الجزائري : اطلاق أربعة منتجات صيرفة اسلامية جديدة في الأيام القليلة المقبلة

  أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 12:03     الفئـة : اقتصــاد
البنك الوطني الجزائري : اطلاق أربعة منتجات صيرفة اسلامية جديدة في الأيام القليلة المقبلة

الجزائر - سيطلق البنك الوطني الجزائري، خلال الأيام القليلة المقبلة، أربعة (04) منتجات صيرفة اسلامية جديدة، موجهة للشركات والأفراد والمهنيين والمرقين العقاريين، حسبما افاد به، اليوم الاحد، بيان لهذا البنك العمومي.

وجاء في البيان انه "سعيا منه لمواكبة تطلعات زبائنه، سيطلق البنك الوطني الجزائري، خلال الأيام القليلة القادمة، أربعة (04) منتجات إسلامية جديدة، حيث تحصل هذا الأخير على التراخيص اللازمة من طرف بنك الجزائر من أجل تسويق هاته المنتجات المتمثلة في: "السلم"، "شهادة الاستثمار الاسلامي"، "استصناع - الترقية العقارية" و "استصناع داري".

وبخصوص تمويل "السلم"، اوضح البنك انه مخصص للتجار والمهنيين والمؤسسات ذات النشاط التجاري أو الإنتاجي، حيث يمكن أن تصل قيمة التمويل إلى 100 بالمائة من الاحتياجات المعبر عنها من طرف الزبون.

أما منتج "استصناع - الترقية العقارية"، هو منتوج موجه حصريا للمرقين العقاريين، يفيد البيان، مشيرا الى ان هذه الصيغة مخصصة لتمويل إنجاز المشاريع العقارية والترقية العقارية و توسيع تهيئة وتجديد العقارات وغيرها.

اما فيما يتعلق ب"شهادة الاستثمار الاسلامي" ذكر البنك العمومي انه منتج استثماري يسمح للشركات والأفراد والمهنيين بالاستثمار في سلة المشاريع التمويلية التي يقوم بها البنك، ويأتي الاستثمار وفق صيغتين بأرباح أو بدون أرباح.

و فيما يتعلق بمنتج "استصناع داري"،  فهو مخصص لتمويل عمليات بناء توسيع أو تهيئة المساكن الخاصة بالأفراد، ويمكن أن يصل مبلغ التمويل إلى 100بالمائة من تكلفة الإنجاز مع فترة سداد يمكن أن تمتد حتى سن 75 عاما.

و اكد البنك ان تسويق هذه المنتجات التمويلية والادخارية الجديدة الأربعة المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية "تعد خطوة إضافية في سبيل الإثراء المستمر لباقة المنتجات والتحسين المتواصل للخدمات المقدمة للزبائن"، مضيفا ان هذه الاخيرة (المنتجات)،  تأتي لتضاف الى عرض يتكون من حوالي خمسة عشر منتجا آخر مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي عمد البنك الى تسويقها الفعلي منذ مدة، وهو ما يزيد من إمكانية تلبية طلبات مختلف الزبائن على أوسع نطاق.

وبالإضافة إلى المجهودات التي بذلها في تنويع منتجات الصيرفة الاسلامية وإثرائها بشكل دائم، فقد أولى البنك الوطني الجزائري أهمية كبرى لتوسيع شبكته التجارية المخصصة للصيرفة الإسلامية، حيث تضم الى اليوم إحدى عشرة (11) وكالة مخصصة حصريا للصيرفة الاسلامية ومائة وأربعة (104) شباك، أي ما يعادل مائة وخمسة عشر (115) نقطة بيع للمنتجات الصيرفة الاسلامية عبر كامل التراب الوطني، حسبما ذكره ذات المصدر.

كما أكد البنك أن إطلاق منتجات التمويل والادخار الإسلامية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في توسيع شبكته المخصصة للصيرفة الإسلامية، ما هو "إلا تعزيز للمكانة القيادية للبنك الجزائري في هذا النشاط، تماشيا مع توجهات السلطات العمومية في مجال استقطاب الموارد وتعزيز الشمول المالي"، حسب البيان.

 

آخر تعديل على الأحد, 31 ديسمبر 2023 12:05
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البنك الوطني الجزائري : اطلاق أربعة منتجات صيرفة اسلامية جديدة في الأيام القليلة المقبلة
  أدرج يـوم : الأحد, 31 ديسمبر 2023 12:03     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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