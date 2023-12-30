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سوناطراك : تنظيم مسابقة لانتقاء أكثر من 1200 عامل عبر عدة ولايات

  أدرج يـوم : السبت, 30 ديسمبر 2023 23:18     الفئـة : اقتصــاد
سوناطراك : تنظيم مسابقة لانتقاء أكثر من 1200 عامل عبر عدة ولايات

الجزائر - أطلق مجمع سوناطراك, اليوم السبت, مسابقة انتقاء موحدة عبر عدة ولايات, لانتقاء 1265عامل, لسد احتياجاته على مستوى منشآته الإدارية والإنتاجية, حسبما افاد به بيان للمجمع.

وجاء في البيان : "نظمت سوناطراك بدءا من اليوم مسابقة انتقاء لــ 1265 عامل لسد احتياجاتها على مستوى منشآتها الإدارية والإنتاجية والتي ستجري فعالياتها بمراكز الامتحانات المتواجدة بولايات وهران وبجاية وسكيكدة والأغواط والجزائر العاصمة".

وأضاف البيان أنه "سيشارك في هذه المسابقة 5477 مترشح تتوفر فيهم شروط المسابقة، تم استدعاؤهم عن طريق المنصة الرقمية لعروض الحسابات الكبرى للوكالة الوطنية للتشغيل وفق الآلية المعتمدة في عمليات التوظيف بهدف تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة لهذه العملية الضخمة".

وستستمر هذه المسابقة، التي يشرف عليها أساتذة من كل فروع المعهد الوطني للبترول التابع لسوناطراك بمشاركة اللجان الولائية للتشغيل للولايات المعنية, إلى غاية 03 يناير 2024, حسب البيان.

وقد سخرت سوناطراك "كل الظروف والمتطلبات اللوجستية من أجل إنجاح هذه المسابقة التي تضم هذا العدد الهائل من المشاركين".

وبالمناسبة, أكدت سوناطراك أنه "من خلال هذه العملية الموحدة، تجدد سوناطراك التزامها الكامل بضمان مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في كل مسابقات الانتقاء، مع إضفاء كل المصداقية على مسارات التوظيف، قصد تمكين المؤسسة من جلب أفضل الكفاءات الشابة من شباب الجامعات والمعاهد الجزائرية".

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سوناطراك : تنظيم مسابقة لانتقاء أكثر من 1200 عامل عبر عدة ولايات
  أدرج يـوم : السبت, 30 ديسمبر 2023 23:18     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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