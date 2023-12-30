صيرفة إسلامية/بنك الجزائر الخارجي: طرح منتج جديد "مرابحة الاستثمار"

أولاد جلال - سيطرح "بدءا من يوم غد الأحد" بنك الجزائر الخارجي منتجا تمويليا جديدا في إطار الصيرفة الإسلامية باسم "مرابحة الاستثمار"، حسب ما كشف عنه اليوم السبت بأولاد جلال، المدير العام للبنك، لزهر لطرش.

وأوضح السيد لطرش خلال ندوة صحفية نشطها على هامش افتتاح أول وكالة لهذا البنك بحي سليمان عميرات بعاصمة الولاية أن "مرابحة الاستثمار" "يعتبر أول منتج يطرحه بنك عمومي لفائدة زبائنه الكرام سواء كانوا مؤسسات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة من أجل تمويل كل العمليات الاستثمارية".

وأكد ذات المسؤول أنه منذ إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية على مستوى هذا البنك منذ حوالي سنة ونصف، حقق ذات البنك تطورا كبيرا في هذا المجال, مبرزا أن عدد منتجات هذا النظام المصرفي التي طرحها بنك الجزائر الخارجي بلغ 11.

كما أفاد أن ذات البنك قد تمكن في إطار الصيرفة الإسلامية من تحصيل أكثر من 32 مليار دج قسط منها استهلك في قروض الاستهلاك, مشيرا إلى أن البنك يحصي 86 وكالة على المستوى الوطني تتوفر على خدمات الصيرفة الإسلامية.

وتعتبر وكالة ولاية أولاد جلال -حسب ذات المصدر- أول وكالة يفتحها بنك الجزائر الخارجي على مستوى الولايات العشرة الجديدة حيث ستعمل على منح قروض في إطار التمويل الكلاسيكي و الصيرفة الإسلامية.

من جهته، أكد والي أولاد جلال عيسى عزيز بوراس، أن هذه الوكالة التي أنجزت في ظرف قياسي "تأتي لمرافقة التنمية المحلية", مضيفا أنها "ستساهم في تعزيز جهود التنمية بالمنطقة من خلال مرافقة المتعاملين الاقتصاديين بهذه الولاية التي تزخر بقدرات فلاحية معتبرة".

ويتوقع من خلال هذا المنتج الجديد "مرابحة الاستثمار" تحقيق رقم أعمال قياسي خلال سنة 2024 وهو ما يطمح إليه بنك الجزائر الخارجي الذي يتموقع ـ وفق ذات المسؤول ـ في مركز متقدم على المستوى الوطني من حيث عائدات الصيرفة الإسلامية مقارنة بالبنوك التي أطلقت خدمات الصيرفة الإسلامية.