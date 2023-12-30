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العرباوي يشرف على تنصيب ربيعة خرفي على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

  أدرج يـوم : السبت, 30 ديسمبر 2023 11:37     الفئـة : اقتصــاد
العرباوي يشرف على تنصيب ربيعة خرفي على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الجزائر - أشرف الوزير الأول, السيد  نذير العرباوي, اليوم السبت, بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على مراسم تنصيب السيدة ربيعة خرفي رئيسة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, خلفا للسيد بوشناق خلادي, وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن رئيس الجمهورية يوم 20 ديسمبر 2023.

وبالمناسبة، شدد الوزير الاول على "الأهمية البالغة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذه الهيئة الدستورية الاستشارية, للارتقاء بها الى المكانة التي تليق بها كرديف فاعل للنشاط الحكومي, باعتبارها إطارا مناسبا للحوار والتحليل والتقييم والاستشراف حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

كما دعا السيد العرباوي إلى "تعزيز وتوسيع مساهمة مختلف فعاليات المجتمع المدني وجاليتنا الوطنية بالخارج في عمل المجلس من أجل تعزيز الجهود الوطنية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي رسمها السيد رئيس الجمهورية".

ووجه الوزير الأول خالص التهاني للسيدة خرفي على "الثقة التي حظيت بها من قبل السيد رئيس الجمهورية", معربا عن قناعته بأنها "ستتمكن من أداء مهامها بشكل إيجابي، نظرا لما تتمتع به من كفاءة عالية وخبرة طويلة في تسيير القطاع الاقتصادي".

كما وجه الشكر والتقدير للسيد بوشناق خلادي على "المجهودات التي بذلها طيلة رئاسته للمجلس وبقائه إطارا مجندا لخدمة الوطن".

وكان الحاضرون في مراسم التنصيب قد وقفوا دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد اللواء المجاهد خالد نزار، وزير الدفاع الاسبق, الذي وافته المنية أمس الجمعة بعد مسيرة ثرية بالتفاني والعطاء, خدمة للوطن.

آخر تعديل على السبت, 30 ديسمبر 2023 12:53
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العرباوي يشرف على تنصيب ربيعة خرفي على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
  أدرج يـوم : السبت, 30 ديسمبر 2023 11:37     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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