قطاع السياحة سيواصل دعم ومرافقة الحرفيين

الجزائر - أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاعه سيواصل دعم ومرافقة الحرفيين من أجل تحسين منتوجات الصناعة التقليدية، حفاظا على هذا التراث الأصيل.

وأبرز الوزير، خلال إشرافه على حفل تسليم الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف في طبعتها ال19، أهمية الحفاظ على التراث التقليدي الأصيل وتشجيع الحرفيين على الابداع والابتكار وكذا التعريف بجودة المنتوج الجزائري في هذا المجال.

وذكر بالمناسبة بالإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذه السنة في مجال ترقية وتحسين المنتوج التقليدي الاصيل من خلال تنظيم العديد من الانشطة والورشات التدريبية في مجال انشاء المؤسسات المصغرة والناشئة لفائدة الحرفيين وكذا تنظيم الصالون الدولي للصناعة التقليدية وعدة معارض جهوية والمشاركة في الصالونات الدولية للصناعة التقليدية.

وقد تم بالمناسبة تتويج عدة أعمال في مجالات حرفية مختلفة من بينها الخزف والزجاج والنحاس والخشب، بالإضافة الى صناعة الزربية التقليدية والطرز.

وسيتم وضع هذه التحف الفنية التقليدية على مستوى الفنادق وفي معرض الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.