أسواق الجملة: السيد زيتوني يطلب إجراء دراسة لعصرنة وحوكمة تسيير شركة "ماقروس" وأسواقها الجهوية

الجزائر - أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني, اليوم الخميس, تعليمات لإطارات شركة انجاز وتسيير أسواق الجملة "ماقروس" للقيام بدراسات قصد عصرنة وحوكمة تسيير الشركة وأسواقها الجهوية بغرض تطوير شبكة التوزيع وتلبية احتياجات السوق والمواطنين, مع تحسين أدائها الاقتصادي وتنويع نشاطها, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاءت هذه التوجيهات خلال جلسة عمل عقدها الوزير مع إطارات شركة "ماقروس" (Magros), بحضور الإطارات المركزية للوزارة, في إطار زيارة عمل قام بها إلى الشركة, وفق ذات المصدر.

وإثر استماعه لعرض حول استراتيجية الشركة خلال السنوات المقبلة, وجه السيد زيتوني "بإجراء دراسات تهدف إلى تحديث وعصرنة وحوكمة التسيير في الشركة وأسواقها الجهوية لتطوير شبكة التوزيع وتلبية احتياجات السوق والمواطنين من جهة, وتحسين أداء الشركة الاقتصادي وتنويع نشاطها من جهة أخرى", حسب بيان الوزارة.

وأكد الوزير, في هذا الصدد, "على أهمية الاعتماد على الهياكل والبنى التحتية التي تتوفر عليها الأسواق الجهوية للجملة للخضر والفواكه عبر الوطن, لتعزيز كفاءة وفعالية عمل الأسواق, من خلال فتح فضاءات جديدة خاصة بالمواد الغذائية تكون عبارة عن مراكز شراء كبرى, وإقامة شراكات مربحة مع كبرى المساحات التجارية الوطنية أو الأجنبية".

وأضاف السيد الوزير, أن شركة "ماقروس", يمكنها كذلك "أن تلعب دورا كبيرا في ضبط السوق الوطنية للخضر والفواكه وحماية الفلاحين وتشجيعهم على الإنتاج أكثر, عبر شراء منتجاتهم مباشرة وبيعها في الأسواق الجهوية للجملة", وهو ما يساهم, وفق البيان, "في وضع حد للمتدخلين والوسطاء في العملية التجارية".