اختتام الصالون الوطني للاستثمار الأخضر بتتويج ثلاثة مشاريع ابتكارية

الجزائر - اختتم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة الصالون الوطني للاستثمار الأخضر الذي نظمته جمعية "لقاء شباب الجزائر" بتتويج ثلاثة مشاريع ابتكارية في مجال الاقتصاد التدويري.

وقد اختار أعضاء لجنة التحكيم ثلاثة مشاريع قدمها الشباب المشاركون من 30 ولاية في مجال رسكلة الخشب والورق, استخدام الاعلاف في الزراعة بالبيوت البلاستيكية, بالإضافة الى مشروع اهتم بإعادة تدوير النفايات النباتية والغذائية.

وبهذا الخصوص, أكد رئيس "لقاء شباب الجزائر", عبد المالك بلعور, أن المشاريع الثلاثة المتوجة من ضمن 90 مشروعا مبتكرا "ستحظى بالمرافقة والدعم بغرض تجسيدها على أرض الواقع", مثمنا بالمناسبة "الدعم والاهتمام الذي توليه الدولة لفئة الشباب من أجل دمجه في الشأن العام ومساهمته في التنمية الاقتصادية".

من جهته, أشاد رئيس المجلس الاعلى للغة العربية, صالح بلعيد, بهذه المبادرة التي تعد --مثلما قال-- "تجسيدا للاستراتيجية التي سطرتها الدولة من أجل تشجيع الشباب ومرافقتهم على تجسيد مشاريعهم وأفكارهم".

بدورهم، أبرز نواب من المجلس الشعبي الوطني "الاصلاحات التي بادرت بها الدولة وسمحت بولوج فئة الشباب وتواجدهم أكثر، سيما بالمجالس المنتخبة، باعتبارهم القوة التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق النهضة الاقتصادية".

وتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية تهدف الى مرافقة المشاريع التي قدمت في مجال الرسكلة والاقتصاد التدويري.