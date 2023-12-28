سونلغاز: انعقاد الجمعية العامة برئاسة وزير الطاقة والمناجم

الجزائر - انعقدت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، الجمعية العامة لمجمع سونلغاز، برئاسة وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان" ترأس السيد عرقاب، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، بمقر المديرية العامة لمجمع سونلغاز، أشغال الجمعية العامة للمجمع، بمشاركة الرئيس المدير العام لسونلغاز وكذا السادة أعضاء الجمعية العامة".

ووفقا للمصدر ذاته، فقد خصصت أشغال الجمعية العامة لدراسة ومناقشة عدد من المواضيع والملفات المطروحة في جدول الاعمال، لاسيما تلك المتعلقة بالنشاطات والمشاريع التنموية للمجمع الى جانب تلك الخاصة بالتسيير والتموين.

كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع، "الى مخطط تنمية المنشآت الطاقوية 2024-2029 لفروع سونلغاز، وكذا برنامج سونلغاز للطاقات المتجددة"، يقول البيان