Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سونلغاز: انعقاد الجمعية العامة برئاسة وزير الطاقة والمناجم

  أدرج يـوم : الخميس, 28 ديسمبر 2023 17:36     الفئـة : اقتصــاد
سونلغاز: انعقاد الجمعية العامة برئاسة وزير الطاقة والمناجم

الجزائر - انعقدت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، الجمعية العامة لمجمع سونلغاز، برئاسة وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان" ترأس السيد عرقاب، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، بمقر المديرية العامة لمجمع سونلغاز، أشغال الجمعية العامة للمجمع، بمشاركة الرئيس المدير العام لسونلغاز وكذا السادة أعضاء الجمعية العامة".

ووفقا للمصدر ذاته، فقد خصصت أشغال الجمعية العامة لدراسة ومناقشة عدد من المواضيع والملفات المطروحة في جدول الاعمال، لاسيما تلك المتعلقة بالنشاطات والمشاريع التنموية للمجمع الى جانب تلك الخاصة بالتسيير والتموين.

كما تم التطرق  خلال هذا الاجتماع، "الى مخطط تنمية المنشآت الطاقوية 2024-2029 لفروع سونلغاز، وكذا برنامج سونلغاز للطاقات المتجددة"، يقول البيان

كلـمات مفتـاحيــة :
سونلغاز: انعقاد الجمعية العامة برئاسة وزير الطاقة والمناجم
  أدرج يـوم : الخميس, 28 ديسمبر 2023 17:36     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.28

2023: إفريقيا في قلب الحدث الثقافي

23.12.28

في ظل اشتداد القصف الصهيوني على غزة.. ارتفاع حصيلة العدوان إلى 21320 شهيد

23.12.28

زيارة الوزير الأول لتندوف: التمسك بالخيار التشاركي والالتزام بالعمل مع السلطات العمومية

23.12.28

سونلغاز: انعقاد الجمعية العامة برئاسة وزير الطاقة والمناجم

23.12.28

الوزير الأول ينهي زيارة العمل إلى ولاية تندوف

23.12.28

نقل: برمجة مشاريع الترامواي بالولايات مربوط  بمدى جدواها في مخططات النقل

الأكثــر قـراءة

23.12.27

اجتماع الحكومة يدرس الاجراءات المتخذة لضمان توفير المواد الأساسية في الأسواق

23.12.27

الجيش الوطني الشعبي : توقيف إرهابيين اثنين ببرج باجي مختار

23.12.27

المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية غدا الخميس مخصصة للأسئلة الشفوية

23.12.27

السيد عطاف يستقبل السفير الجديد لسوريا في الجزائر

23.12.26

المجلس الشعبي الوطني: انتخاب رئيس ومكتب الشبكة البرلمانية للشباب

23.12.27

المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة: ندوة بمناسبة الذكرى الـ45 لوفاة الرئيس هواري…