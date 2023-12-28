Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تدوير النفايات: المصادقة على مرسوم تنفيذي يتضمن تسهيلات جبائية لفائدة المستثمرين

  أدرج يـوم : الخميس, 28 ديسمبر 2023 15:49     الفئـة : اقتصــاد
تدوير النفايات: المصادقة على مرسوم تنفيذي يتضمن تسهيلات جبائية لفائدة المستثمرين

 الجزائر - أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن مصادقة الحكومة مؤخرا على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن عدة تسهيلات جبائية لفائدة المستثمرين في مجال تدوير النفايات.

وأكدت السيدة دحلب في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد قامت بها لمعاينة مشاريع القطاع بالعاصمة, أن هذا المرسوم يشكل "عاملا تحفيزيا لتشجيع المضي قدما نحو الاقتصاد التدويري".

وأضافت أن مشروع هذا المرسوم المشترك مع وزارة المالية يهدف الى" تحديد المواد المنزلية القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الاعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الاشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع وتأطيرهم".

كما أنه يهدف, حسب الوزيرة, إلى "مكافحة انتشار جمع النفايات غير الرسمي, خلق الثروة, إنشاء وظائف جديدة, وحماية البيئة خاصة".

وقادت هذه الزيارة التي قامت بها السيدة دحلب رفقة والي ولاية الجزائر, محمد عبد النور رابحي, ورئيسة المجلس الشعبي الولائي, نجيبة جيلالي, وإطارات الوزارة والولاية, الى حديقة التجارب "الحامة", أين أشرفت على توقيع اتفاقيتين في مجال التكوين البيئي بين مؤسسة تسيير"الحامة",وكل من المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية "CNDRB", والمعهد الوطني للتكوينات البيئية "CNEF".

أما المحطة الثانية لهذه الزيارة المندرجة في إطار تحسين الواقع البيئي للعاصمة وسكانها, قادت الوزيرة الى محطة معالجة المياه المستعملة ببلدية براقي, أين تم تقديم عرض حول تجارب الحرق المشترك للحمأة الناجمة عن تطهير مياه الصرف الصحي.

وفي محطتها الاخيرة من الزيارة, بمركز الردم التقني حميسي "GECETAL", اعطت السيدة دحلب إشارة انطلاق إنجاز الخندق الخامس, الذي يدخل في إطار رفع قدرات المركز لاستيعاب النفايات المنزلية وما شابهها.

آخر تعديل على الخميس, 28 ديسمبر 2023 16:28
كلـمات مفتـاحيــة :
تدوير النفايات: المصادقة على مرسوم تنفيذي يتضمن تسهيلات جبائية لفائدة المستثمرين
  أدرج يـوم : الخميس, 28 ديسمبر 2023 15:49     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.28

طرق : إعداد دفتر شروط يحدد إجراءات الحفر وإعادة الطرق الى حالتها بعد الاشغال

23.12.28

صحة : تكوين 600 قابلة للعمل بولايات الجنوب

23.12.28

حوادث المرور: وفاة 40 شخصا وإصابة 207 آخرون خلال أسبوع

23.12.28

بيئة: السيدة دحلب تتفقد مشاريع القطاع بالجزائر العاصمة

23.12.28

القافلة الشبانية من الجالية الوطنية بالخارج تنهي زيارتها للجزائر

23.12.28

تدوير النفايات: المصادقة على مرسوم تنفيذي يتضمن تسهيلات جبائية لفائدة المستثمرين

الأكثــر قـراءة

23.12.27

الجيش الوطني الشعبي : توقيف إرهابيين اثنين ببرج باجي مختار

23.12.27

اجتماع الحكومة يدرس الاجراءات المتخذة لضمان توفير المواد الأساسية في الأسواق

23.12.26

المجلس الشعبي الوطني: انتخاب رئيس ومكتب الشبكة البرلمانية للشباب

23.12.27

المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية غدا الخميس مخصصة للأسئلة الشفوية

23.12.27

السيد عطاف يستقبل السفير الجديد لسوريا في الجزائر

23.12.26

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى أنتيغوا وباربودا 