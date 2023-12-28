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تجارة: مناقشة التحضيرات الجارية لتموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء

  أدرج يـوم : الخميس, 28 ديسمبر 2023 09:36     الفئـة : اقتصــاد
تجارة: مناقشة التحضيرات الجارية لتموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء

الجزائر- إستقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم الأربعاء، الأمين العام لإتحاد التجار والحرفيين الجزائريين وكذا رئيس الفدرالية الوطنية للحوم الحمراء ومشتقاتها، حيث تمت مناقشة التحضيرات الجارية لتموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

و جاء في البيان: "استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد الطيب زيتوني، مساء اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023, بمقر الوزارة، الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين السيد عصام بدريسي بطلب منه، مرفوقا برئيس الفدرالية الوطنية للحوم الحمراء ومشتقاتها السيد خير مروان لمناقشة التحضيرات الجارية لتموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء خاصة المستوردة".

آخر تعديل على الخميس, 28 ديسمبر 2023 10:16
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تجارة: مناقشة التحضيرات الجارية لتموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء
  أدرج يـوم : الخميس, 28 ديسمبر 2023 09:36     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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