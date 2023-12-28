و جاء في البيان: "استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد الطيب زيتوني، مساء اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023, بمقر الوزارة، الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين السيد عصام بدريسي بطلب منه، مرفوقا برئيس الفدرالية الوطنية للحوم الحمراء ومشتقاتها السيد خير مروان لمناقشة التحضيرات الجارية لتموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء خاصة المستوردة".
تجارة: مناقشة التحضيرات الجارية لتموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء
أدرج يـوم : الخميس, 28 ديسمبر 2023 09:36 الفئـة : اقتصــاد
الجزائر- إستقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم الأربعاء، الأمين العام لإتحاد التجار والحرفيين الجزائريين وكذا رئيس الفدرالية الوطنية للحوم الحمراء ومشتقاتها، حيث تمت مناقشة التحضيرات الجارية لتموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.
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