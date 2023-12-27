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المراقبة التقنية للسيارات: أصحاب المركبات المرقمة في 2022 مدعوون لعرض سياراتهم  

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 18:40     الفئـة : اقتصــاد
المراقبة التقنية للسيارات: أصحاب المركبات المرقمة في 2022 مدعوون لعرض سياراتهم  

الجزائر - دعت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أصحاب المركبات التي تحمل ترقيم سنة 2022 لعرض مركباتهم للمراقبة التقنية الدورية للسيارات، وهذا ابتداء من 2 يناير المقبل، على مستوى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل و الموزعة عبر كامل التراب الوطني.

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها أنها "تنهي إلى علم كافة أصحاب المركبات الخاصة التي تحمل ترقيم سنة 2022 والتي وضعت في السير منذ سنتين أنهم ملزمون بعرض مركباتهم للمراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل، والموزعة عبر كامل التراب الوطني، ابتداء من 2 يناير 2024".

وأضاف ذات المصدر أن المراقبة التقنية الدورية تجرى حسب تاريخ الإصدار المسجل على بطاقة الترقيم الخاصة بالمركبات الموجود في الأعلى على اليسار.

وأوضحت المؤسسة، على سبيل المثال، أن المركبة ذات بطاقة ترقيم صادرة في 2 يناير 2022، معنية بإجراء المراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 2 يناير 2024، و تلك الصادرة في 1 فبراير 2022 معنية بإجراء المراقبة التقنية الدورية قبل تاريخ 1 فبراير 2024.

وعليه، تضيف المؤسسة، يطلب من كافة أصحاب المركبات المعنية الالتزام "بتقديم مركباتهم على مستوى وكالات المراقبة التقنية للسيارات المعتمدة في الآجال المحددة".

آخر تعديل على الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 18:46
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المراقبة التقنية للسيارات: أصحاب المركبات المرقمة في 2022 مدعوون لعرض سياراتهم  
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 18:40     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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