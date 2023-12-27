الوقوف على الإجراءات المتخذة لضمان توفير المواد الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها

الجزائر - خصص اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء, للوقوف على الإجراءات المتخذة من طرف القطاعات المعنية لضمان توفير المواد الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، ترأس اجتماعا للحكومة "خصص، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للوقوف على الاجراءات المتخذة من قبل القطاعات المعنية لضمان توفير المواد الأساسية في الاسواق واستقرار أسعارها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك وفق مقاربة اقتصادية تشاركية تمت صياغتها مع مختلف ممثلي المنظمات المهنية ذات العلاقة".

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كما تدارست الحكومة, من جهة أخرى, المقترحات الخاصة بتحسين وترشيد الخدمات الجامعية، الهادفة إلى "تحسين ظروف إقامة الطلبة وترقية مختلف الخدمات وضمان ترشيد جهود الدولة لدعم هذه الفئة الهامة من المجتمع، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية".