المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية غدا الخميس مخصصة للأسئلة الشفوية -

الوقوف على الإجراءات المتخذة لضمان توفير المواد الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها -

المجتمع المدني الصحراوي يبرز جرائم المغرب التي تحول دون تمكينه من رئاسة مجلس حقوق الانسان الاممي -

دراسة إجراءات توفير المواد الأساسية في الأسواق تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية -

اجتماع الحكومة: التشديد على تسريع توسيع التركيب المجاني لكواشف أحادي أوكسيد الكربون -

الصيرفة الإسلامية: القرض الشعبي الجزائري يطلق منتجات جديدة موجهة للمستثمرين خلال 2024 -

مصالح الجمارك مجندة لتسهيل تصدير التمور -

جبهة البوليساريو تجدد تمسكها بالحل العادل المبني على إنهاء الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية -

اجتماع الحكومة يدرس التدابير المتخذة للوقاية من انتشار الحمى القلاعية -

اجتماع الحكومة يدرس الاجراءات المتخذة لضمان توفير المواد الأساسية في الأسواق -

طب العمل: يوم دراسي حول تعزيز الصحة في وسط العمل -

خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان : سياسة تشجيع الانتاج و تقنين الاستيراد و تعميم الرقمنة أعطت ثمارها -

السنة الميلادية الجديدة: الاثنين المقبل عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية -

احتفالات السنة الجديدة 2024 : الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى الحيطة والحذر -

الجيش الوطني الشعبي : توقيف إرهابيين اثنين ببرج باجي مختار -

اعتقال 4795 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة منذ 7 من أكتوبر الماضي -

صيد بحري وتربية المائيات: 71 مؤسسة ناشئة تحظى بالمرافقة -

الأمم المتحدة تعين منسقة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة -

الدولة عازمة على مرافقة الجمعيات الشبانية -