وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أن هذه الاجراءات تندرج في اطار "مقاربة اقتصادية تشاركية تمت صياغتها مع مختلف ممثلي المنظمات المهنية ذات العلاقة".
دراسة إجراءات توفير المواد الأساسية في الأسواق تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية
أدرج يـوم : الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 14:53 الفئـة : اقتصــاد
الجزائر - درس اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الاجراءات المتخذة من قبل القطاعات المعنية لضمان توفير المواد الأساسية في الاسواق و استقرار أسعارها، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
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