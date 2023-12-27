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صيد بحري وتربية المائيات: 71 مؤسسة ناشئة تحظى بالمرافقة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 11:50     الفئـة : اقتصــاد
صيد بحري وتربية المائيات: 71 مؤسسة ناشئة تحظى بالمرافقة

 

الجزائر - تستفيد 71 مؤسسة ناشئة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات من مرافقة مختلف هيئات القطاع، حسبما أفاد به يوم الأربعاء، مسؤول بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

و في لقاء صحفي مع القناة الأولى للإذاعة الوطنية, أكد مستشار وزير القطاع, جمال بولخصايم, أن "المقاولاتية والمؤسسات الناشئة تحظى باهتمام كبير في برنامج تطوير الصيد البحري وتربية المائيات إذ أن المشاريع التي يقودها الشباب حاملو الأفكار المبتكرة من طلبة وخريجي الجامعات تساهم في رفع الانتاجية".

و على هذا الأساس, يتم حاليا مرافقة 71 مشروعا تم منحه علامة "مؤسسة ناشئة", وهذا من طرف مديريات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات, وكذا من مراكز البحث على المستوى المحلي بهدف جعلها "مؤسسات منتجة تساهم في تحقيق الاهداف المسطرة من القطاع وفي خلق مناصب شغل جديدة".

و أضاف ذات المسؤول بأن هيئات القطاع مستعدة لمرافقة جميع المشاريع المبتكرة المقترحة من الشباب الطلبة وخريجي الجامعات قصد تحويل هذه الأفكار إلى مؤسسات تساهم في استحداث الثروة ومناصب الشغل, خصوصا في اطار القرار الوزاري 12-75 المتعلق بشهادة-مؤسسات ناشئة/شهادة-براءة اختراع.

آخر تعديل على الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 11:59
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صيد بحري وتربية المائيات: 71 مؤسسة ناشئة تحظى بالمرافقة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 11:50     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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