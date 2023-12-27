صيد بحري وتربية المائيات: 71 مؤسسة ناشئة تحظى بالمرافقة

و في لقاء صحفي مع القناة الأولى للإذاعة الوطنية, أكد مستشار وزير القطاع, جمال بولخصايم, أن "المقاولاتية والمؤسسات الناشئة تحظى باهتمام كبير في برنامج تطوير الصيد البحري وتربية المائيات إذ أن المشاريع التي يقودها الشباب حاملو الأفكار المبتكرة من طلبة وخريجي الجامعات تساهم في رفع الانتاجية".

و على هذا الأساس, يتم حاليا مرافقة 71 مشروعا تم منحه علامة "مؤسسة ناشئة", وهذا من طرف مديريات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات, وكذا من مراكز البحث على المستوى المحلي بهدف جعلها "مؤسسات منتجة تساهم في تحقيق الاهداف المسطرة من القطاع وفي خلق مناصب شغل جديدة".