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المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك: عرض أسعار البيع بالتجزئة يوميا عبر وسائل الإعلام

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 ديسمبر 2023 16:46     الفئـة : اقتصــاد
المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك: عرض أسعار البيع بالتجزئة يوميا عبر وسائل الإعلام

الجزائر - أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, اليوم الثلاثاء في بيان لها, عن الشروع, بالتعاون مع وزارة التجارة, في عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك, يوميا عبر وسائل الاعلام, قصد إعلام المواطنين والمستهلكين واطلاعهم بشكل دوري ومستمر على أسعار مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وجاء في البيان : "في اطار إعلام المواطنين والمستهلكين واطلاعهم بشكل دوري ومستمر على أسعار مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع, شرعت كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و وزارة التجارة، ابتداء من 26 ديسمبر 2023 ، بإعداد نشرية يومية موحدة خاصة بأسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك".

وأوضح ذات المصدر أن هذه النشرية، التي تحمل عنوان "عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك"، هي عبارة عن جدول يتضمن السعر الأدنى والأقصى وكذا المعدل الوطني (للكيلوغرام) لمجموعة من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع المتداول في أسواق التجزئة.

كما أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن مؤشر الأسعار، التي تخص قائمة متكونة من عشرين (20) منتجا فلاحيا (الخضروات الطازجة، والفواكه، والمنتجات ذات الاصل الحيواني)، يوميا على مستوى وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية قصد اعلام الرأي العام.

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 ديسمبر 2023 16:52
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المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك: عرض أسعار البيع بالتجزئة يوميا عبر وسائل الإعلام
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 ديسمبر 2023 16:46     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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