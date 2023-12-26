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بورصة الجزائر: القرض الشعبي الجزائري يتنازل عن 350 ألف سهم أليانس للتأمينات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 ديسمبر 2023 14:50     الفئـة : اقتصــاد
بورصة الجزائر: القرض الشعبي الجزائري يتنازل عن 350 ألف سهم أليانس للتأمينات

الجزائر - تنازل القرض الشعبي الجزائري عن 350 ألف سهم أليانس للتأمنيات, مما أدى إلى تراجع حصته في رأسمال هذه الشركة إلى أقل من 5 بالمائة, حسبما أفاد به بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب).

وجاء في بيان كوسوب الذي نشر على موقعها الالكتروني: "أعلن القرض الشعبي الجزائري, المساهم في شركة أليانس للتأمينات, يوم 24 ديسمبر 2023 عن التنازل عن 350 ألف سهم أليانس للتأمينات في إطار صفقة مؤرخة في 14 ديسمبر 2023".

وإثر هذه العملية, يمتلك القرض الشعبي الجزائري من الآن فصاعدا 373.193 سهما لأليانس للتأمينات أي ما يعادل 4,01 بالمائة من رأسمال هذه الشركة, حسب ذات المصدر.

يذكر أنه تم إدراج سند أليانس للتأمينات في البورصة الرسمية يوم 7 مارس 2011 في إطار عملية رفع رأسمال بالاكتتاب علما أن قيمة العرض قدرت مبدئيا بنسبة 31 بالمائة من رأس المال الاجتماعي أي ماي يعادل 1,44 مليار دج.

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بورصة الجزائر: القرض الشعبي الجزائري يتنازل عن 350 ألف سهم أليانس للتأمينات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 ديسمبر 2023 14:50     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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