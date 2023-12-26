سوناطراك: الجمعية العامة تصادق على ميزانية 2024 ومخطط التنمية 2024-2028

المهرجان الوطني للمسرح المحترف: يوم قبل القيامة ، بين الجميل المألوف وصقيع المجهول -

إرتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 20674 شهيدا و54536 جريحا -

منظمة الصحة العالمية: الجوع الحاد يفتك بغزة ويفاقم اليأس في المستشفيات -

منجزات قطاع الصناعة وسياسة الأمن الغذائي تبشر بلحاق الجزائر بركب الاقتصادات الصاعدة -

رئيس الجمهورية يبرز المكاسب المحققة في مجال الإصلاح السياسي وتعزيز الطابع الاجتماعي -

رئيس الجمهورية: استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة -

المجلس الشعبي الوطني يثمن قرار رئيس الجمهورية بالتأسيس لتقليد جديد -

رئيس الجمهورية: أعمل من أجل تكريس حقوق جميع الجزائريين -

بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد: مشاركة المنتخب الجزائري في بطولة قطر الدولية -

رئيس الجمهورية يؤكد أن بوادر الإصلاحات تبعث على الكثير من الارتياح -

رئيس الجمهورية: 80 بالمائة من القرارات الخاصة بمناطق الظل تم تجسيدها -

رئيس الجمهورية: تواجدي أمام ممثلي الشعب يؤسس لسنة حميدة -

رئيس الجمهورية: بقايا العصابة لجأت لخلق ندرة مفتعلة في المواد الغذائية -

رئيس الجمهورية يجدد دعم الجزائر للقضيتين الفلسطينية والصحراوية -

رئيس الجمهورية : تخفيض 50 بالمائة في أسعار تذاكر الرحلات الجوية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج في رمضان -

البطولة العربية للأمم لكرة السلة/ الجزائر- الصومال يوم الثلاثاء -

اختتام أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه -

واسيني الأعرج يفوز بالجائزة الإماراتية نوابغ العرب -

سوناطراك: الاعلان عن الفائزين في المسابقة الوطنية لأفضل منشور علمي في الجزائر -