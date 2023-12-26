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سوناطراك: الجمعية العامة تصادق على ميزانية 2024 ومخطط التنمية 2024-2028

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 ديسمبر 2023 09:53     الفئـة : اقتصــاد
سوناطراك: الجمعية العامة تصادق على ميزانية 2024 ومخطط التنمية 2024-2028

الجزائر- صادقت الجمعية العامة لمجمع سوناطراك، خلال إجتماعها يوم الإثنين، برئاسة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على الميزانية السنوية للمؤسسة لسنة 2024 وكذا مخطط التنمية متوسط المدى المتعلق بسلسلة القيم للفترة 2024-2028، حسبما أفاد به بيان للمجمع.

و جاء في البيان : "طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة، عقدت سوناطراك, يوم الإثنين 25 ديسمبر 2023, جمعيتها العامة العادية، بمقر المديرية العامة للمؤسسة، تحت رئاسة وزير الطاقة والمناجم، وبمشاركة وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر وممثل عن رئاسة الجمهورية بصفتهم أعضاء الجمعية العامة، كما حضر أشغال هذه الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة".

و خلال هذا اللقاء, يضيف ذات المصدر, تمت المصادقة على "الميزانية السنوية للمؤسسة لسنة 2024، وكذا اعتماد مخطط التنمية متوسط المدى المتعلق بسلسلة القيم للفترة 2024 - 2028، لاسيما منها نشاطات الاستكشاف والإنتاج، والنقل عبر الانابيب، والتحويل، والتكرير والبتروكيمياء، فضلا عن النشاطات ذات الصلة بالتشغيل، والمشاريع التطويرية المتعلقة بالرقمنة والتحول الطاقوي، وتلك المتعلقة بتخفيض البصمة الكربونية الناجمة عن نشاطات المؤسسة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 ديسمبر 2023 10:06
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سوناطراك: الجمعية العامة تصادق على ميزانية 2024 ومخطط التنمية 2024-2028
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 ديسمبر 2023 09:53     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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