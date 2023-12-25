Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية : تخفيض 50 بالمائة في أسعار تذاكر الرحلات الجوية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج في رمضان

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 ديسمبر 2023 18:13     الفئـة : اقتصــاد
رئيس الجمهورية : تخفيض 50 بالمائة في أسعار تذاكر الرحلات الجوية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج في رمضان

الجزائر - أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن قرار تخفيض 50 بالمائة في أسعار تذاكر الرحلات الجوية لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج بهدف تمكينهم من قضاء شهر رمضان الكريم بأرض الوطن.

وقال رئيس الجمهورية في خطاب للأمة ألقاه خلال أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه بقصر الامم بنادي الصنوبر: "ألتزم بتخفيض 50 بالمائة من سعر تذاكر رحلات الطائرات لفائدة أبناء جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج من أجل تمكنيهم من قضاء شهر رمضان الكريم هنا بالجزائر وأيضا لتعزيز أواصر التواصل مع عائلاتهم وذويهم".

آخر تعديل على الإثنين, 25 ديسمبر 2023 19:58
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية : تخفيض 50 بالمائة في أسعار تذاكر الرحلات الجوية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج في رمضان
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 ديسمبر 2023 18:13     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.25

رئيس الجمهورية: أعمل من أجل تكريس حقوق جميع الجزائريين

23.12.25

بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد: مشاركة المنتخب الجزائري في بطولة قطر الدولية

23.12.25

رئيس الجمهورية يؤكد أن بوادر الإصلاحات تبعث على الكثير من الارتياح

23.12.25

رئيس الجمهورية: 80 بالمائة من القرارات الخاصة بمناطق الظل تم تجسيدها

23.12.25

رئيس الجمهورية: "تواجدي أمام ممثلي الشعب يؤسس لسنة حميدة"  

23.12.25

رئيس الجمهورية: بقايا العصابة لجأت لخلق ندرة مفتعلة في المواد الغذائية  

الأكثــر قـراءة

23.12.21

توثيق بطولات المجاهدين وتخليدها يعتمد حاليا على التقنيات الحديثة

23.12.21

صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه

23.12.21

السيد بوغالي يستقبل وفدا عن الحزب الشيوعي الصيني

23.12.22

تنظيم ملتقى وطني حول الفعالية والنجاعة في تسيير الملف القضائي يومي 23 و24 ديسمبر

23.12.20

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: إنهاء مهام بوشناق خلادي وتعيين ربيعة خرفي…

23.12.21

مشروع قانون العقوبات: لجنة الشؤون القانونية تستمع إلى ممثلين عن المديرية العامة للأمن…