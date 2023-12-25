وقال رئيس الجمهورية في خطاب للأمة ألقاه خلال أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه بقصر الامم بنادي الصنوبر: "ألتزم بتخفيض 50 بالمائة من سعر تذاكر رحلات الطائرات لفائدة أبناء جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج من أجل تمكنيهم من قضاء شهر رمضان الكريم هنا بالجزائر وأيضا لتعزيز أواصر التواصل مع عائلاتهم وذويهم".
رئيس الجمهورية : تخفيض 50 بالمائة في أسعار تذاكر الرحلات الجوية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج في رمضان
أدرج يـوم : الإثنين, 25 ديسمبر 2023 18:13 الفئـة : اقتصــاد
الجزائر - أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن قرار تخفيض 50 بالمائة في أسعار تذاكر الرحلات الجوية لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج بهدف تمكينهم من قضاء شهر رمضان الكريم بأرض الوطن.