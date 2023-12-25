رئيس الجمهورية: أعمل من أجل تكريس حقوق جميع الجزائريين -

بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد: مشاركة المنتخب الجزائري في بطولة قطر الدولية -

رئيس الجمهورية يؤكد أن بوادر الإصلاحات تبعث على الكثير من الارتياح -

رئيس الجمهورية: 80 بالمائة من القرارات الخاصة بمناطق الظل تم تجسيدها -

رئيس الجمهورية: تواجدي أمام ممثلي الشعب يؤسس لسنة حميدة -

رئيس الجمهورية: بقايا العصابة لجأت لخلق ندرة مفتعلة في المواد الغذائية -

رئيس الجمهورية يجدد دعم الجزائر للقضيتين الفلسطينية والصحراوية -

رئيس الجمهورية : تخفيض 50 بالمائة في أسعار تذاكر الرحلات الجوية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج في رمضان -

البطولة العربية للأمم لكرة السلة/ الجزائر- الصومال يوم الثلاثاء -

رئيس الجمهورية: استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة -

اختتام أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه -

واسيني الأعرج يفوز بالجائزة الإماراتية نوابغ العرب -

سوناطراك: الاعلان عن الفائزين في المسابقة الوطنية لأفضل منشور علمي في الجزائر -

عدل 2: المكتتبون الذين لم يستكملوا الاجراءات مدعوون إلى الاطلاع على وضعية ملفاتهم عبر موقع الوكالة -

كأس الجزائر لكرة القدم/ 2023-2024: اتحاد داغوسة- اتحاد عنابة يوم الثلاثاء بالطارف -

البرلمان العربي يعقد جلسة خاصة الخميس المقبل بعنوان نصرة فلسطين وغزة -

رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح أشغال الدورة غير العادية للبرلمان -

الدورة غير العادية للبرلمان: رئيس الجمهورية يصل إلى قصر الأمم بنادي الصنوبر -

إستشهاد 70 فلسطينيا على الأقل في غارات صهيونية بمخيم المغازي وسط قطاع غزة -