عدل 2: المكتتبون الذين لم يستكملوا الاجراءات مدعوون إلى الاطلاع على وضعية ملفاتهم عبر موقع الوكالة

الجزائر - دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" المكتتبين الذين لم يستكملوا اجراءات المتعلقة بالاكتتاب في برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل 2", إلى الولوج لموقعها الالكتروني من أجل الاطلاع على وضعية ملفاتهم.

وجاء في بيان نشرته الوكالة على موقعها الالكتروني : "تدعو وكالة عدل المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول أو الأشطر الأخرى ولم يتمكنوا من استكمال باقي الاجراءات للاستفادة من السكن إلى الولوج للموقع الالكتروني للوكالة وتصفح الخانات المتعلقة بنتائج الطعون, ونتائج المراقبة عبر البطاقية الوطنية, وكذا خانة الاشعارات, من أجل الاطلاع على النتائج المتعلقة بدراسة ملفاتهم".

وذكر البيان بأن المكتتب ملزم بزيارة الموقع الالكتروني الخاص بالوكالة مرة واحدة في الشهر على الأقل, وهذا تطبيقا للقرار الوزاري والمؤرخ في 11 سبتمبر 2021 ,لاسيما المادة 2 منه المحددة لشروط معالجة طلبات شراء المساكن في اطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.

وفي بيان اخر, أعلنت الوكالة عن انتهاء عملية استقبال الطلبات الخاصة بالتوجيه لموقع 1000 مسكن بأولاد هداج نظرا لتشبع الموقع, وذلك بالنسبة للمكتتبين المسجلين في ولاية الجزائر.

ولفتت بهذا الشأن إلى أن العملية مست المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على شهادة التخصيص.