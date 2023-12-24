Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

خبراء يبرزون أهمية دعم إدماج الطاقات المتجددة ضمن الشبكة الوطنية للطاقة

  أدرج يـوم : الأحد, 24 ديسمبر 2023 16:40     الفئـة : اقتصــاد
خبراء يبرزون أهمية دعم إدماج الطاقات المتجددة ضمن الشبكة الوطنية للطاقة

الجزائر - أبرز خبراء، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أهمية دعم إدماج الطاقات المتجددة ضمن الشبكة الوطنية للطاقة في إطار تطوير القطاع، عن طريق استغلال البنية التحتية المتوفرة.

وخلال ورشة عمل خصصت لموضوع الطاقات المتجددة تحت عنوان "إدماج الطاقة الشمسية في الشبكة وتطوير الهيدروجين الأخضر في الجزائر: آفاق وتحديات"، أبرز العديد من الخبراء الجزائريين، ومن بينهم ممثلين عن الجالية الوطنية بالخارج، التحدي المتمثل في توفير حلول ملائمة لإدماج الطاقات المتجددة ضمن الشبكة الوطنية للطاقة.

واعتبر الخبير الجزائري المقيم بألمانيا، السيد محمد غازلي، أن نجاح عملية إدماج الطاقات المتجددة ضمن الشبكة الوطنية للطاقة يتطلب تكنولوجيات خاصة من شأنها ضمان استمرارية التزويد.

ومن جانبه، أبرز السيد كمال يوسف تومي، من جامعة ماساشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، دور العنصر البشري في العملية، وخاصة الكفاءات الموجودة على مستوى الجامعات الجزائرية، حيث يرى أن العنصر البشري يلعب دورا بالغ الأهمية، اذ لا يجب التركيز على الجانب التقني فقط، بل يجب كذلك "بناء جيل من الشباب يكون على وعي بالتحديات المرتبطة بتطوير قطاع الطاقات البديلة".

واعتبر السيد تومي أنه من الضروري استغلال الفرص التي يتيحها البحث العلمي والابتكار من أجل انتاج طاقة متجددة يعول عليها كمصدر للتزويد بالطاقة.

من جهته، شدد خبير الطاقة المتجددة، السيد على شكنان، على أن البنى التحتية الوطنية الخاصة بالطاقة يجب أن توفر حلول تقنية مطابقة للمعايير الدولية من أجل إدماج الطاقات المتجددة ضمن الشبكة.

وحسب السيد شكنان، تطمح الجزائر إلى الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، اذ تمتلك مميزات عديدة  سواء في الجنوب الذي يتوفر على موارد هامة في هذا المجال أو عبر شبكة أنابيب نقل الغاز الطبيعي التي يمكن استغلالها كذلك في نقل الهيدروجين الأخضر.

وبدوره، دعا السيد نوار ثابت إلى تدارك النقائص والتأخيرات المسجلة بخصوص تطوير مشاريع في هذا القطاع خاصة وأن الجزائر تمتلك القدرة على إنتاج خلايا الطاقة الشمسية والمعدات الخاصة بهذا القطاع منذ عدة سنوات.

كما أبرز الخبير الموارد المتوفرة في مجال الطاقات المتجددة ودعا المتعاملين الوطنيين إلى التعاون مع الأوروبيين، كونهم شركاء للجزائر في مجال الطاقة، من أجل الحصول على التكنولوجيات الضرورية لتطوير الهيدروجين الأخضر عبر البلاد.

للإشارة، فقد نظمت هذه التظاهرة من طرف النادي الجزائري للتميز والكفاءات العالية، وستستمر إلى يوم غد الاثنين، حيث ستختتم بنشر جملة من التوصيات ذات صلة بموضوع اللقاء.

كلـمات مفتـاحيــة :
خبراء يبرزون أهمية دعم إدماج الطاقات المتجددة ضمن الشبكة الوطنية للطاقة
  أدرج يـوم : الأحد, 24 ديسمبر 2023 16:40     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.24

جيجل تحيي الذكرى ال38 لوفاة فرحات عباس

23.12.24

حماية مدنية: قوافل طبية لفائدة سكان المناطق المعزولة بولايات الجنوب والهضاب العليا

23.12.24

البطولة العربية العسكرية الثالثة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية: الجزائر تتوج بالميدالية…

23.12.24

تسطير برنامج لحملات التشجير عبر مختلف بلديات ولاية الجزائر

23.12.24

خبراء يبرزون أهمية دعم إدماج الطاقات المتجددة ضمن الشبكة الوطنية للطاقة

23.12.24

المجلس الشعبي الوطني: لجنة الشؤون القانونية تواصل دراسة أحكام مشروع قانون العقوبات

الأكثــر قـراءة

23.12.21

توثيق بطولات المجاهدين وتخليدها يعتمد حاليا على التقنيات الحديثة

23.12.21

السيد بوغالي يستقبل وفدا عن الحزب الشيوعي الصيني

23.12.21

صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه

23.12.22

تنظيم ملتقى وطني حول الفعالية والنجاعة في تسيير الملف القضائي يومي 23 و24 ديسمبر

23.12.20

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: إنهاء مهام بوشناق خلادي وتعيين ربيعة خرفي…

23.12.21

مشروع قانون العقوبات: لجنة الشؤون القانونية تستمع إلى ممثلين عن المديرية العامة للأمن…