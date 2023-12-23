بنك الجزائر الخارجي: ودائع الصيرفة الإسلامية فاقت 30 مليار دج

الجزائر - بلغت قيمة ودائع الصيرفة الإسلامية لدى بنك الجزائر الخارجي "BEA" أكثر من 31 مليار دج, إلى غاية شهر ديسمبر الجاري, حسبما أفاد به مدير الصيرفة الاسلامية بهذا البنك العمومي, حسام عكاشة.

وفي تصريح ل/واج, أوضح المسؤول بأن "البنك تمكن خلال فترة وجيزة لم تتعد السنتين, من تسجيل، كحصيلة أولية، أكثر من 31 مليار دج من الودائع, وما يفوق 25 ألف حساب من مختلف صيغ الصيرفة الاسلامية, لدى الأفراد والمؤسسات والمهنيين", وهي النتيجة التي وصفها ب "الإيجابية والمميزة, التي توحي بوجود استجابة من طرف الزبائن على هذه الصيغة التمويلية مقارنة بسنوات مضت ".

وأضاف السيد عكاشة أن حجم التمويلات بصيغة الصيرفة الإسلامية بالبنك "بلغت منذ الإطلاق الرسمي لهذا النشاط في 30 ديسمبر2021, وإلى غاية 11 ديسمبر الجاري, أكثر من 10 ملايير دج, في مختلف المنتجات التمويلية المقترحة من البنك, والتي منحت أغلبها لقطاع المؤسسات لتمويل الاقتصاد الوطني."

وتسوق المنتجات الإسلامية لبنك الجزائر الخارجي عبر" 85 شباك خاص بهذا النمط من التمويل", حسب المسؤول الذي أوضح أن البنك "يعتزم مواصلة تعميم هذه الشبابيك خلال السنة القادمة لتشمل وكالاته التجارية الأخرى عبر كامل التراب الوطني, مع الحرص على تنويع باقة المنتجات الإسلامية, نظرا للمنحى التصاعدي الذي يعرفه الطلب على هذا النوع من الصيرفة".

علاوة على ذلك, يعتزم البنك قريبا طرح منتج بنكي إسلامي جديد لتمويل المؤسسات بمختلف أنواعها, إضافة إلى منتجات بنكية جديدة أخرى مطابقة للشريعة خلال السنة القادمة 2024, ضمن "خطة تنموية تعتمد على إطلاق منتجات إسلامية جديدة ومبتكرة, لتمويل المؤسسات والأفراد", يضيف المصدر ذاته.

وسيضاف المنتج الجديد الذي ينتظر إطلاقه بعد استصدار رخصة تسويقه من بنك الجزائر, إلى المنتجات العشرة التي يتم تسويقها حاليا و المتمثلة في"حساب الوديعة الإسلامي", "حساب التوفير الإسلامي", "الحساب الجاري الإسلامي", "حساب الاستثمار الإسلامي المطلق", "المرابحة العقارية", "مرابحة التجهيزات", "مرابحة السيارات", "إجارة المعدات المنقولة", "مرابحة السلع" و"تمويل السلم".

تمويل اسلامي لاقتناء سيارة بنسبة 90 بالمئة و هامش ربح ب7,5 بالمئة

وفي حديثه عن تمويل السيارات, أوضح السيد عكاشة أنه تزامنا مع بداية التصنيع محليا "أصبح بإمكان الزبائن الأفراد لدى بنك الجزائر الخارجي طلب منتج "مرابحة السيارات" لاقتناء سيارة بنسبة تمويل تقدر بـ 90 في المائة, مع نسبة هامش ربح ثابتة تقدر ب 5ر7 بالمائة سنويا", لمدة تمتد من سنة إلى خمس سنوات, بشروط بنكية "تنافسية". كما بإمكان المؤسسات أيضا الاستفادة من تمويل السيارات والعتاد المتحرك عبر "منتج إجارة المعدات المنقولة".

وبالمناسبة, أكد المسؤول ببنك الجزائر الخارجي على أهمية التدابير التي جاء بها القانون النقدي والمصرفي الجديد, والتي عززت مكانة الصيرفة الإسلامية في المنظومة البنكية في الجزائر, في انتظار صدور النصوص التنظيمية لهذا القانون, التي ستعطي لا محالة دفعة قوية أكثر لهذا النشاط المصرفي الإسلامي".