رفع كمية إنتاج الحليب المبستر الى 180 ألف لتر يوميا إبتداءا من الأسبوع المقبل

وأوضح السيد الوزير في تصريح صحفي خلال زيارته لوحدة إنتاح الحليب و مشتقاته بسيدي سعادة أن دائرته الوزارية قد إتخذت قرارا بزيادة كمية إضافية من الحليب المبستر بولاية غليزان تقدر ب 60 ألف لتر يوميا بعدما كان إنتاجها لا يتعدى 120 ألف لتر يوميا.
وأضاف أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة و التنمية الريفية لتلبية إحتياجات الولاية من مادة الحليب داعيا مديرية التجارة و مصالح الولاية إلى تنظيم عملية توزيع هذه المادة الاساسية لضمان توفر الحليب خلال شهر رمضان المبارك لجميع مناطق و بلديات الولاية.
ولدى زيارته للمركب المدمج للنسيج " تايال" المندرج في إطار الشراكة الجزائرية التركية، أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات" أن هذا المصنع هو نموذج للإستثمار الناجح كونه مشروع مهيكل للإقتصاد الوطني من خلال تقليصه لفاتورة إستيراد شعبة النسيج" .
وفي ذات السياق قال السيد زيتوني" أن السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أسدى تعليمات بضرورة إيلاء مرافقة خاصة و فتح الأبواب للمستثمرين الأجانب وإلى كل من يرغب في الإستثمار في الجزائر من خلال تذليل جميع العقبات التي تعيق المستثمر سواء كانت إدارية أو عقارية أو جمركية غيرها".
كما قام وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني بزيارة شركة " كيتشن ستايل " لصناعة الأواني المنزلية بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب، إلى جانب إشرافه على منح 10 رخص إستغلال نهائية لفائدة مستثمرين خواص في إطار مرافقة الدولة للمتعاملين الاقتصادين و رفع العراقيل عن المشاريع الإستثمارية.