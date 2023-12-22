Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رفع كمية إنتاج الحليب المبستر الى 180 ألف لتر يوميا إبتداءا من الأسبوع المقبل

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 ديسمبر 2023 13:37     الفئـة : اقتصــاد
رفع كمية إنتاج الحليب المبستر الى 180 ألف لتر يوميا إبتداءا من الأسبوع المقبل

غليزان - كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني مساء يوم الخميس بغليزان عن رفع كمية إنتاج الحليب المبستر إلى 180 ألف لتر يوميا إبتداءا من الأسبوع المقبل.

وأوضح السيد الوزير في تصريح صحفي خلال زيارته لوحدة إنتاح الحليب و مشتقاته بسيدي سعادة أن دائرته الوزارية قد إتخذت قرارا بزيادة كمية إضافية من الحليب المبستر بولاية غليزان تقدر ب 60 ألف لتر يوميا بعدما كان إنتاجها لا يتعدى 120 ألف لتر يوميا.

وأضاف أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة و التنمية الريفية لتلبية إحتياجات الولاية من مادة الحليب داعيا مديرية التجارة و مصالح الولاية إلى تنظيم عملية توزيع هذه المادة الاساسية لضمان توفر الحليب خلال شهر رمضان المبارك لجميع مناطق و بلديات الولاية.

ولدى زيارته للمركب المدمج للنسيج " تايال" المندرج في إطار الشراكة الجزائرية التركية، أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات" أن هذا المصنع هو نموذج للإستثمار الناجح كونه مشروع مهيكل للإقتصاد الوطني من خلال تقليصه لفاتورة إستيراد شعبة النسيج" .

وفي ذات السياق قال السيد زيتوني" أن السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أسدى تعليمات بضرورة إيلاء مرافقة خاصة و فتح الأبواب للمستثمرين الأجانب وإلى كل من يرغب في الإستثمار في الجزائر من خلال تذليل جميع العقبات التي تعيق المستثمر سواء كانت إدارية أو عقارية أو جمركية غيرها".

كما قام وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني بزيارة شركة " كيتشن ستايل " لصناعة الأواني المنزلية بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب، إلى جانب إشرافه على منح 10 رخص إستغلال نهائية لفائدة مستثمرين خواص في إطار مرافقة الدولة للمتعاملين الاقتصادين و رفع العراقيل عن المشاريع الإستثمارية.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
رفع كمية إنتاج الحليب المبستر الى 180 ألف لتر يوميا إبتداءا من الأسبوع المقبل
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 ديسمبر 2023 13:37     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.22

الحزب الاسباني بوديموس يجدد التأكيد على المسؤولية التاريخية لمدريد في الصحراء الغربية

23.12.22

فلسطين: العدوان الصهيوني على غزة "الأكثر دموية على الإطلاق" بالنسبة للصحفيين

23.12.22

سوناطراك: تخصيص 50 مليار دولار للاستثمار خلال الفترة 2024-2028

23.12.22

إصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الجيش الصهيوني جنوب جنين

23.12.22

فتوح يدعو البرلمانات الدولية للضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه على شعب الفلسطيني

23.12.22

الجمهورية الصحراوية تشارك في الورشات الخاصة بتطوير العشرية القادمة من أجندة إفريقيا 2063

الأكثــر قـراءة

23.12.21

السيد بوغالي يستقبل وفدا عن الحزب الشيوعي الصيني

23.12.20

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: إنهاء مهام بوشناق خلادي وتعيين ربيعة خرفي…

23.12.21

مشروع قانون العقوبات: لجنة الشؤون القانونية تستمع إلى ممثلين عن المديرية العامة للأمن…

23.12.19

2023: الجزائر الجديدة تستمر في تحقيق نجاحات دبلوماسية

23.12.20

المجلس الشعبي الوطني : جلسة علنية غدا الخميس للتصويت على أربعة مشاريع قوانين

23.12.19

الذكرى ال4 لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية: "عنوان يعكس المكاسب الهامة المحققة"