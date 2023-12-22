الجمهورية الصحراوية تشارك في الورشات الخاصة بتطوير العشرية القادمة من أجندة إفريقيا 2063 -

رفع كمية إنتاج الحليب المبستر الى 180 ألف لتر يوميا إبتداءا من الأسبوع المقبل -

2023: تقدم معتبر في مجال الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية -

محروقات: سوناطراك تحتفل بالذكرى الـ 60 لتأسيسها -

الخطوط الجوية الجزائرية تستأنف رحلاتها نحو سوريا -

البطولة العربية للدراجات على الطريق: خمس ميداليات جديدة منها 3 ذهبية للجزائر -

انطلاق فعاليات الطبعة العاشرة للمهرجان الثقافي الوطني للشعر الملحون بمستغانم -

الحكومة تشجع الاستثمار في إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى -

تنظيم ملتقى وطني حول الفعالية والنجاعة في تسيير الملف القضائي يومي 23 و24 ديسمبر -

التصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز الشطرين الأول والثالث لخط السكة الحديدية بشار- تندوف-غار جبيلات -

ترقب إنشاء مكاتب دراسات واستشارات والبحث والتطوير بجامعات ومخابر ومراكز بحث -

استئناف الرحلات بين الجزائر العاصمة وبيروت يعكس دعم الجزائر وتضامنها الدائم تجاه لبنان -

2023 : في ظل صمت المجتمع الدولي.. الشعب الفلسطيني ضحية إبادة -

مستشفى أول نوفمبر بوهران: تسليط الضوء على أهمية تخصص البيوكيمياء في التشخيص المبكر للسرطان -

توثيق بطولات المجاهدين وتخليدها يعتمد حاليا على التقنيات الحديثة -

مستشفى ورقلة: سوناطراك تمول مشروع تجهيز مصلحة الحروق الكبرى -

استئناف الرحلات الجوية الرابطة بين الجزائر العاصمة و بيروت: وصول اول رحلة الى مطار رفيق الحريري الدولي -

المجلس الشعبي الوطني يصادق على قانون الطيران المدني الجديد -

مناجم: عرقاب يسدي تعليمات بتسريع إطلاق مصانع معالجة المنتجات غير الحديدية بعنابة وقسنطينة -