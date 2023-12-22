الحكومة تشجع الاستثمار في إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى

وهران - أكد وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني اليوم الخميس بوهران أن الحكومة تشجع و تدعم الاستثمار في إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى.

وقال الطيب زيتوني خلال إشرافه على تدشين المركز التجاري (AZ) بحي فلاوسن بمدينة وهران أن "الحكومة تشجع الاستثمار الوطني و الأجنبي في مجال إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى و منها فضاء (AZ) الجديد الذي تم تدشينه اليوم بمدينة وهران باعتبارها وسيلة هامة لترقية الممارسة التجارية و تحسين الخدمات المقدمة من قبل المتعاملين التجاريين لصالح المواطنين".

وأضاف نفس المسؤول أن "الفضاءات التجارية الكبرى المطلوب زيادة عددها بمختلف جهات الوطن تساعد في تقديم موادا ومنتجات ذات جودة وبأسعار معقولة للمستهلكين لتعاملها المباشر مع المنتجين وتفاديها للعدد المبالغ فيه من الوسطاء الذين يتدخلون عادة بين المنتج و المستهلك فيقتنون المنتجات بأسعار بخسة و يعرضونها على المستهلكين باسعار مرتفعة".

وأشار وزير التجارة و ترقية الصادرات إلى أن "عددا من المستثمرين الأجانب من دول أوروبية ومن المملكة العربية السعودية و دولة قطر أبدوا رغبتهم في الاستثمار في المجال التجاري في الجزائر و خاصة في مجال إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى التي يتمتعون بخبرة و تجربة هامة في إنجازها وتسييرها ويمكنهم نقل تجاربهم الناجحة إلى الجزائر".

وأكد الطيب زيتوني من جهة ثانية أن "الدولة لن تتسامح مع المتلاعبين بأسعار اللحوم المستوردة" و أضاف أن "الدولة قدمت تحفيزات ضريبية هامة لصالح المستوردين لضمان وصول هذه المادة الاساسية للمواطنين بأسعار معقولة و محددة و ستضرب بيد من حديد كل من يرفع الأسعار إلى أكثر من السعر المحدد من قبل الحكومة".