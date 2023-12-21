استئناف الرحلات بين الجزائر العاصمة وبيروت يعكس دعم الجزائر وتضامنها الدائم تجاه لبنان

بيروت- أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية أن استئناف الرحلات الجوية اليوم الخميس بين الجزائر العاصمة وبيروت، بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "يعكس دعم الجزائر وتضامنها الدائم مع الشعب اللبناني وحكومته.

وخلال ندوة صحفية انعقدت بالقاعة الشرفية لمطار بيروت الدولي رفيق الحريري، حيث حطت أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أشاد السيد حمية "بالدور الإيجابي للجزائر" ودعمها وتضامنها مع لبنان خلال الظروف العصيبة التي مرت بها.

وصرح قائلا " لطالما دعمت الجزائر الشعب اللبناني وقادته، إذ لم تدخر أي جهد لوضع حد للحرب الأهلية التي عاشتها لبنان منذ سنوات، علاوة على مساعدتها لبلدنا خلال الأزمة الصحية كوفيد 19".

من جهة أخرى، أعرب الوزير اللبناني عن طموح بلده في إطلاق مشاريع مع الجزائر في مجال النقل الجوي والبحري.

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ومن جهته، أوضح مدير الديوان بوزارة النقل الجزائرية، جمال الدين عبد الغني دريدي خلال الندوة الصحفية أن استئناف رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية نحو لبنان " يجسد على أرض الواقع إحدى التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي قطعها خلال القمة العربية المنعقدة بالجزائر".

وأردف قائلا أن "استئناف الرحلات بين الجزائر العاصمة ولبنان سيعود بالإيجاب على اللبنانيين والجزائريين بالنسبة لتطوير شبكة النقل، وبشكل خاص على الاقتصاد والسياحة بالبلدين"

أما سفير الجزائر ببيروت، رشيد بلباقي، فقد وصف استئناف الخط الجوي بين الجزائر العاصمة وبيروت بالمرحلة التاريخية في العلاقات الجزائرية اللبنانية.

كما أشار إلى أن استئناف الرحلات على خط الجزائر العاصمة- لبنان بقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يعكس أهمية العلاقات التاريخية الأخوية بين الجزائر ولبنان، إذ ستسمح للرعايا اللبنانيين بالسفر إلى بلدهم وإلى العديد من المدن الدولية انطلاقا من الجزائر العاصمة.

وكانت اول رحلة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قد وصلت ظهر اليوم الخميس الى مطار بيروت الدولي (لبنان) بعد استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

و كان على متن طائرة بوينغ 737/800 التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لحظة هبوطها في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية على الساعة 13:05 كل من المدير العام للجوية الجزائرية, و السفير اللبناني في الجزائر, محمد حسان وممثل وزارة النقل وعدد من الصحفيين.

وكان في استقبال الوفد الجزائري بالقاعة الشرفية بمطار لبنان الوزير اللبناني للأشغال العامة والنقل علي حمية والسفير الجزائري ببيروت رشيد بلباقي وسفير الجزائر بدمشق كمال بوشامة.