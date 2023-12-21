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جمارك : المديرية العامة تدعو المتعاملين للتسجيل في النظام المعلوماتي الجديد

  أدرج يـوم : الخميس, 21 ديسمبر 2023 12:36     الفئـة : اقتصــاد
جمارك : المديرية العامة تدعو المتعاملين للتسجيل في النظام المعلوماتي الجديد

 الجزائر - دعت  المديرية العامة للجمارك الجزائرية, اليوم الخميس في بيان لها, الشركات، المحترفين، الوكلاء لدى الجمارك، الناقلين، وكلاء الشحن وجميع المتعاملين الاقتصاديين, بتسجيل طلب للحصول على حساب الولوج إلى البوابة الإلكترونية الخارجية للنظام المعلوماتي الجديد للجمارك, ما يسمح لهم بالقيام بالإجراءات الجمركية والاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها إدارة الجمارك.

وجاء في البيان : "تنهي المديرية العامة للجمارك إلى علم كافة مرتفقيها أن عددا كبيرا من وكلاء الشحن ووكلاء العبور لدى الجمارك لم يقوموا بعد بتسجيل طلب للحصول على حساب الولوج إلى البوابة الإلكترونية الخارجية للنظام المعلوماتي الجديد للجمارك + ALCES+، وهذا منذ فتح التسجيلات بتاريخ 27 سبتمبر 2023".

وعليه، يضيف البيان, وحرصا منها على تعميم استعمال النظام المعلوماتي الجديد للجمارك عبر كافة المكاتب الجمركية قبل نهاية العام الجاري، "تدعو المديرية العامة للجمارك كافة مرتفقيها المعنيين باستعمال هذا النظام للقيام، بصفة عاجلة، بعملية التسجيل عبر العنوان الالكتروني التالي: https://alces.douane.gov.dz".

وذكرت المديرية أن هذه الحسابات تسمح, بعد إتمام إجراءات التسجيل عبر البوابة الالكترونية الخارجية للنظام المعلوماتي الجديد للجمارك، بالقيام بالإجراءات الجمركية والاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها إدارة الجمارك لمرتفقيها عبر هذا النظام المعلوماتي.

كما أكدت المديرية العامة مرافقتها للمتعاملين في عملية التسجيل والتكفل بكافة الاستفسارات عبر وضعها بريد الكتروني تحت تصرفهم عبر الرابط التالي : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.. (

 

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جمارك : المديرية العامة تدعو المتعاملين للتسجيل في النظام المعلوماتي الجديد
  أدرج يـوم : الخميس, 21 ديسمبر 2023 12:36     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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