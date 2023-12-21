ندوة تاريخية حول جرائم الإستعمار الفرنسي ضد الآثار والمعالم الدينية الجزائرية -

وزير السياحة يستقبل وفدا من شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج -

وزير الصحة يشرف على اختتام الطبعة الأولى لصالون المؤسسات الصحية وخدماتها -

السيد بوغالي يستقبل وفدا عن الحزب الشيوعي الصيني -

كرة القدم/ حادث مولودية البيض : تعليق كل النشاطات الكروية إلى موعد لاحق -

إنقلاب حافلة مولودية البيض/وفاة الحارس و المدرب المساعد : رئيس الجمهورية يعزي فريق مولودية البيض -

تيارت : وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب حافلة نادي مولودية البيض -

إنقلاب حافلة مولودية البيض: وزير الشباب و الرياضة يعزي في وفاة حارس المرمى بوزياني و المدرب المساعد مفتاح -

انخفاض ملحوظ في عدد وفيات الأطفال بفضل التلقيح -

سيدار الحجار/عنابة: إطلاق عملية إعادة تشغيل الفرن العالي بعد توقف دام ثلاثة أشهر -

صناعة: أ سي اس توقع اتفاقية مع مجمع سنغالي لتوزيع منتجاتها في غرب إفريقيا -

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: إنهاء مهام بوشناق خلادي وتعيين ربيعة خرفي خلفا له -

كأس الكونفدرالية : اتحاد الجزائر يفتك التعادل أمام مودرن فيوتشر (0-0) ويتأهل للربع النهائي -

لليوم ال75 على التوالي.. الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على الفلسطينيين بأبشع الطرق و أفتك الأسلحة -

رياضة/2023: بعد سنة رياضية مقبولة, النخبة الوطنية تسعى للتأكيد في موعد باريس الأولمبي -

الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي : نحو توفير خدمات جديدة لفائدة صغار الفلاحين -

فلسطين: عشرات الأحزاب من 42 دولة تطالب بوقف العدوان على غزة -

إحباط محاولات إدخال أزيد من 13 قنطارا من الكيف المعالج -

دعم السياسة الاجتماعية: الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي يثمن المقاربة الشجاعة لرئيس الجمهورية -