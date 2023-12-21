وزير السياحة يستقبل وفدا من شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج

وبالمناسبة، أبدى الوزير استعداده لمرافقة هؤلاء الشباب ومنحهم فرصة التعرف على تاريخ وطنهم الأم والاطلاع على الذاكرة الوطنية.
وذكر في هذا الإطار بالثراء السياحي والثقافي الذي تزخر به الجزائر، داعيا هؤلاء الشباب الى الاطلاع على هذا الثراء حتى يترسخ لديهم حب الوطن وتتعزز روابطهم بوطنهم، داعيا أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج الى المساهمة في الترويج للسياحة الجزائرية.
وستزور هذه القافلة الشبانية عدة مواقع على مستوى الولايات التاريخية الست، وذلك في إطار ترسيخ الذاكرة الوطنية ومد جسور التواصل مع الوطن الأم.