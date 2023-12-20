الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي : نحو توفير خدمات جديدة لفائدة صغار الفلاحين

سطيف - أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، اليوم الأربعاء، بسطيف بأن "العمل جار قصد توفير خدمات جديدة لفائدة صغار الفلاحين خلال سنة 2024".

و أوضح ذات المصدر في تصريح ل(وأج) عقب إشرافه على افتتاح فعاليات يوم دراسي بعنوان "مرافقة المتعاملين الاقتصاديين من أجل تسيير أفضل للمخاطر" بادر بتنظيمه ذات الصندوق بأحد فنادق عاصمة الولاية بأنه "في إطار سياسة الدولة الرامية لتحقيق إقلاع اقتصادي في جميع المجالات لاسيما القطاع الفلاحي و ضمن إستراتيجية توسيع الخدمات و عصرنتها، سيطلق الصندوق من خلال خدمة الشباك الموحد خلال سنة 2024 قروضا جديدة ذات طابع تعاوني و تعاضدي و خدمات أخرى تم تصميمها بشكل يتماشى مع الاحتياجات التي تعبر عنها فئة الفلاحين الصغار، خاصة المتعلقة منها بتسيير المخاطر الطبيعية".

و في ذات السياق أفاد السيد بن حبيلس أن هذا اللقاء جاء أيضا لتعزيز دور الصندوق في النشاط الاقتصادي بصفة عامة و الفلاحي بصفة خاصة و كذا لإبراز دور التأمين كآلية هامة لتطوير الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الجد هامة، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قطع خطوات عملاقة في هذا المجال خاصة في الشق المتعلق برقمنة التأمينات.

كما أن هذا اللقاء الذي حضره أزيد من 60 مستثمر من القطاعين الصناعي و الزراعي الغذائي و إطارات الصناديق الجهوية على مستوى عديد الولايات و عديد الشركاء في المجال، يعد ال27 منذ مطلع سنة 2023 وفق ذات المسؤول الذي أبرز أنه يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الجوارية التي يجريها الصندوق بمختلف ولايات الوطن و التي يرتكز عليها المخطط الإستراتيجي 2020ـ 2024 .

و بعدما أوضح بأن هذه اللقاءات ستبقى مستمرة إلى أن تمس كل ولايات الوطن، أكد المدير العام للصندوق التعاون الفلاحي بأن ذات اللقاءات تشكل "جسرا و همزة وصل بين المستثمرين من مختلف القطاعات لمرافقتهم و فتح جميع الأبواب أمامهم لولوج عالم الاستثمار في القطاع الفلاحي الجد استراتيجي".

و يحصي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي حاليا 70 صندوقا جهويا برقم أعمال يقدر ب14 مليار دج و العمل جار لتوسيع شبكة خدماته أكثر خلال المستقبل القريب، حسب ذات المسؤول الذي أفاد بأن مبلغ التعويضات في مختلف الشعب خلال سنة 2022 بلغ ما مجموعه 6,6 مليار دج.

و قد تميز هذا اليوم الدراسي بتقديم مداخلات تمحورت على وجه الخصوص حول الدور المحوري التي تلعبه التأمينات في حماية الاستثمارات و ضمان المداخيل و استدامة النشاطات و كذا مختلف المنتجات التأمينية التي يقدمها صندوق التعاون الفلاحي لفائدة المنخرطين فيه ناهيك عن تدابير المرافقة التي يوفرها عن طريق شبكته الواسعة.

كما شكل فرصة للتقرب من المتعاملين الاقتصاديين لمناقشة المواضيع المتعلقة بسبل التأمين والتعويض على وجه الخصوص.