الجزائر حققت قفزة نوعية في مجال التأمين التكافلي

وهران - أبرز المشاركون في الملتقى الوطني حول "صناعة التأمينات في الجزائر" المنظم اليوم الأربعاء بجامعة وهران 2 "محمد بن أحمد" القفزة النوعية التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة في مجال التأمين التكافلي.

وأشار الباحث الاقتصادي وعضو المجلس الإسلامي الأعلى الدكتور محمد بوجلال إلى أن الجزائر بدأت سنة 2020 في إرساء دعائم المالية الإسلامية من خلال مراجعة الترسانة القانونية الخاصة بهذا المجال وتشجيع توسيع شبكة الشبابيك والنوافذ الاسلامية عبر البنوك ومؤسسات التأمين لتوفير خدمات مالية تناسب شرائح واسعة من المجتمع وتساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر أن الاصلاحات القانونية في مجال المالية الاسلامية سمحت بإصدار مرسوم تنفيذي سنة 2021 يؤسس للتأمين التكافلي (التأمين الإسلامي) عبر فتح الباب لإنشاء شركات تأمين تكافلي مما أسفر عن إنشاء شركتين عموميتين لتوفير خدمات التأمين الموافقة للشريعة الاسلامية في انتظار مطابقة شركة سلامة الخاصة لوضعها مع هذا المرسوم وكذا إنشاء شركات خاصة أخرى تعمل في هذا المجال.

وأبرز نفس المتحدث أن توسيع شبكة التأمين التكافلي بالجزائر سيسمح بتوفير خدمات مهمة للإقتصاد وتحويل نسبة كبيرة من الأموال من السوق الموازية إلى السوق الرسمية و تشجيع التوفير و الإحتياط لتوفير سيولة مالية إضافية تساعد على الإستثمار و بناء التنمية المستدامة.

من جهته أكد الدكتور لزول محمد عضو فريق البحث في التكوين الجامعي حول صناعة التأمينات في الجزائر بجامعة وهران 2 أن الإجراءات التي أقرتها الدولة في مجال المالية الإسلامية والتأمين التكافلي ستسمح على المدى المنظور برفع نسبة أقساط التأمين التكافلي إلى أزيد من 20 بالمائة من مجمل أقساط التأمين في الجزائر.

كما أكد الدكتور بن لحسن الهواري مدير مخبر البحث الاتجاهات و التحديات الجديدة للسياسات التنموية بالجزائر لجامعة وهران 2 أن الجزائر حققت خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في مجال المالية الإسلامية معتمدة على مقاربة تدريجية بدأتها بترسيخ الصيرفة الإسلامية سنة 2020 ثم تنظيم سوق التأمين التكافلي سنة 2021 ومراجعة القانون النقدي و المصرفي خلال 2023 بما يسمح بإنشاء بنوك إسلامية وهو ما جعلها نموذجا يحتدى به.

من جانبه أشار المدير العام لشركة "سلامة" للتأمينات بن عربية محمد الى انتهاء خبراء الشركة من تعديل قانونها الاساسي ونظمها التسييرية في انتظار إتمام تشكيلة مجلس إدارتها المنوط به المصادقة على هذه التعديلات قبل إيداعها لاحقا على مستوى سلطة ضبط النشاطات التأمينية للحصول على اعتماد شركة تأمين تكافلي بشكل رسمي رغم تقديمها لهذه الخدمات عمليا وفق قانونها الأساسي.

وأشار المدير العام لشركة "كاب للتأمينات" المختصة في الوساطة صغير الهواري إلى "الدور المتنامي" لشركات الوساطة التأمينية في السوق الجزائرية ودورها في منح مصداقية للصحة المالية للمؤسسات وتحقيقها لنتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة بما فيها سنوات جائحة كوفيد-19 حيث استطاعت تحقيق نسبة نمو ب 22 بالمائة.

ونوه المدير العام لشركة "توتال للتأمين" سليماني الهواري بدور شركات الوساطة في تطوير صناعة التأمين في العالم وهو "دور مطلوب منها القيام به في الجزائر دعما للاقتصاد الوطني".

وللإشارة عرف هذا الملتقى المنظم من قبل مخبر الاتجاهات و التحديات الجديدة للسياسات التنموية بالجزائر التابع لكلية العلوم الاقتصادية بجامعة وهران 2 "محمد بن أحمد" إقامة ورشات متخصصة ناقشت العديد من القضايا المرتبطة بصناعة التأمين بالجزائر وكيفية تطويرها للمساهمة أكثر في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.