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الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يدعو المتخلفين عن الاشتراك إلى تسوية وضعيتهم قبل 31 ديسمبر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 ديسمبر 2023 16:20     الفئـة : اقتصــاد
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يدعو المتخلفين عن الاشتراك إلى تسوية وضعيتهم قبل 31 ديسمبر

الجزائر- دعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء المتخلفين عن الاشتراك لسنة 2023 وكذا المستفيدين من جداول الدفع بالتقسيط إلى تسوية وضعيتهم قبل 31 ديسمبر 2023, حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان لذات الهيئة.

وأوضح نفس المصدر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء "يدعو المتخلفين عن الاشتراك لسنة 2023 وكذا المستفيدين من جداول الدفع بالتقسيط إلى تسوية وضعيتهم قبل 31 ديسمبر 2023, وذلك لضمان الاستفادة من التغطية الاجتماعية كالتأمين عن المرض, بطاقة الشفاء والتقاعد، بالإضافة إلى جملة من الأداءات التي يوفرها الصندوق لفائدة المؤمنين الاجتماعيين وذوي الحقوق".

كما ينهي الصندوق إلى علم زبائنه أن "جميع وكالات الصندوق مفتوحة دون انقطاع طيلة أيام الأسبوع ما عدا الجمعة, كما يمكن للمتخلفين تسوية وضعيتهم عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني عبر البوابة الرقمية DAMANCOM.CASNOS.DZ".

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الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يدعو المتخلفين عن الاشتراك إلى تسوية وضعيتهم قبل 31 ديسمبر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 ديسمبر 2023 16:20     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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