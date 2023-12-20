وزيرة الشؤون الخارجية لإندونيسيا تؤكد ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وبلادها

الجزائر- أكدت وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية إندونيسيا, السيدة ريتنو مارسودي, اليوم الأربعاء, ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وبلادها, خاصة في شقه المتصل بالمبادلات التجارية والطاقة.

وفي تصريح لها عقب استقبالها من قبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أبرزت السيدة مارسودي ضرورة العمل من أجل "تعزيز التعاون الاقتصادي", بين الجزائر و اندونيسيا على غرار التبادلات التجارية والتعاون الطاقوي, واللذين من شأنهما "تعزيز مستوى علاقاتنا الثنائية".

و شددت وزيرة الشؤون الخارجية لإندونيسيا على أهمية "الارتقاء بالعلاقات الثنائية" التي تجمع بين البلدين, بوجه أخص في المجال الاقتصادي, خاصة وأن هذه العلاقات "قوية جدا" في شقها السياسي.

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وعلى صعيد آخر, أوضحت السيدة مارسودي أنها تحدثت مع الرئيس تبون و"بشكل معمق" حول "كيفية العمل, بشكل ثنائي, للدفاع عن القضايا العادلة والإنسانية, لاسيما القضية الفلسطينية".

يذكر أن اللقاء جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة, السيد بوعلام بوعلام.