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الصندوق الوطني للاستثمار يدخل في رأسمال مصنع فيات الجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 ديسمبر 2023 18:46     الفئـة : اقتصــاد
الصندوق الوطني للاستثمار يدخل في رأسمال مصنع فيات الجزائر

الجزائر- أعلن الصندوق الوطني للاستثمار،اليوم الثلاثاء في بيان له، عن دخوله في رأسمال مصنع فيات الجزائر، وهذا ابتداء من 12 ديسمبر الجاري.

"رسّم الصندوق الوطني للاستثمار دخوله في رأسمال شركة بيجو سيتروين للإنتاج بالجزائر (ستيلانتيس فيات) منذ 12 ديسمبر 2023" حسبما جاء في بيان نشره الصندوق على موقعه الإلكتروني", موضحا أن الهدف من هذا الانضمام هو "المساهمة في تطوير صناعة السيارات بالجزائر".

وكان مجمع ستيلانتيس قد دشن في ال11 من شهر ديسمبر الجاري مصنع سيارات للعلامة الإيطالية  "فيات" بالمنطقة الصناعية لبلدية طفراوي (وهران) بطاقة إنتاجية أولية تقدر ب 60 ألف سيارة سنويا ، والتي من المتوقع أن تبلغ 90 ألف مركبة سنويا ابتداء من 2028.

وقد وظف المصنع 300 عاملا خلال السنة الجارية ويعتزم توظيف 300 آخرين سنة 2024، بحيث تم تكوين جزء كبير منهم في إطار برنامج تعاون بين ستيلانتيس وقطاع التعليم والتكوين المهنيين.

يعد الصندوق الوطني للاستثمار مؤسسة مالية عمومية متخصصة، مكلفة بالمساهمة في تمويل الاستثمار من خلال منح قروض للمؤسسات أو عبر الاستثمار في رأس المال بالشراكة مع شركات محلية أو مستثمرين أجانب قصد تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

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الصندوق الوطني للاستثمار يدخل في رأسمال مصنع فيات الجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 ديسمبر 2023 18:46     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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