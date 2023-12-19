الصندوق الوطني للاستثمار يدخل في رأسمال مصنع فيات الجزائر

الجزائر- أعلن الصندوق الوطني للاستثمار،اليوم الثلاثاء في بيان له، عن دخوله في رأسمال مصنع فيات الجزائر، وهذا ابتداء من 12 ديسمبر الجاري.

"رسّم الصندوق الوطني للاستثمار دخوله في رأسمال شركة بيجو سيتروين للإنتاج بالجزائر (ستيلانتيس فيات) منذ 12 ديسمبر 2023" حسبما جاء في بيان نشره الصندوق على موقعه الإلكتروني", موضحا أن الهدف من هذا الانضمام هو "المساهمة في تطوير صناعة السيارات بالجزائر".

وكان مجمع ستيلانتيس قد دشن في ال11 من شهر ديسمبر الجاري مصنع سيارات للعلامة الإيطالية "فيات" بالمنطقة الصناعية لبلدية طفراوي (وهران) بطاقة إنتاجية أولية تقدر ب 60 ألف سيارة سنويا ، والتي من المتوقع أن تبلغ 90 ألف مركبة سنويا ابتداء من 2028.

وقد وظف المصنع 300 عاملا خلال السنة الجارية ويعتزم توظيف 300 آخرين سنة 2024، بحيث تم تكوين جزء كبير منهم في إطار برنامج تعاون بين ستيلانتيس وقطاع التعليم والتكوين المهنيين.