وهران: التأكيد على أهمية حسن تسيير و إستهلاك الإعتمادات المالية

وهران - أكد المفتش العام بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، زرقوط جمال يوم الثلاثاء بوهران على أهمية حسن إستعمال المال العام في تسيير و إستهلاك الإعتمادات المالية.

و دعا السيد زرقوط في كلمته خلال يوم دراسي حول تنفيذ القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية إلى "بذل المزيد من الجهود لتجسيد الإجراءات والوثائق الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والتي ستأطر لوضع إطار ميزانياتي جديد يهدف إلى حسن استعمال المال العام".

و أضاف أنه "في السابق كانت تقدم الاعتمادات المالية للآمرين بالصرف لتستهلك القروض خلال السنة و الآن تغير المفهوم في القانون الجديد بحيث أن الاعتمادات المالية تمنح للآمرين بالصرف و تحدد لهم مقاييس وأهداف يحاسبون عليها على أن يقدموا تقارير في كيفية صرف هذه الأموال وذلك بهدف إرساء قواعد من الشفافية وحسن تسيير المال العام".

من جهتها، ذكرت نائبة مدير الدراسات القانونية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، حاج علي نسيمة، أن "القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية جاء بطريقة جديدة في تسيير المالية العمومية المرتكزة على نهج الأداء والانتقال من نهج التسيير حسب الوسائل إلى التسيير حسب الأهداف".

و أبرزت أن "ميزانية الدولة منذ عام 2023 تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أصبحت تعرض على شكل محافظ برامج فرعية و أنشطة و ذلك من أجل السماح للمتدخلين في تنفيذ الميزانية من التحكم في الإجراءات وصرف الاعتمادات المالية لاسيما في مجال الاستثمار العمومي التي له علاقة مباشرة بالمواطن".

و أشارت في ذات السياق الى أنه "لا يمكن تسجيل العمليات أو المشاريع إلا بعد نضج الدراسات لتفادي عمليات إعادة التقييم وتجسيدها في آجالها المحددة".

و بدوره أكد والي وهران، سعيد سعيود أن الشروع في تطبيق القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية من شأنه "تعزيز الرقابة و تقييم أداء مختلف القطاعات والتي تأتي في إطار التوجيهات الجديدة لتسيير ميزانية الدولة و الإصلاح الميزانياتي"، مشيرا إلى أن "هذا التغير الهيكلي في مجال تسيير المالية العامة للدولة من خلال هذا القانون سيمكن من ربط الميزانية العامة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وإدخال مفهوم الشفافية من خلال السماح للمواطن من الاطلاع لمختلف البيانات والقواعد المختلفة للقطاعات".

و أضاف بأن "القانون العضوي الجديد حقق الانتقال من الميزانية الأحادية للتجهيز و التسيير إلى ميزانية الأهداف والنتائج و أدرج تغيرا عميقا على تسيير المال العام بهدف ترشيد تسيير النفقات وتجسيد آليات الرقابة من اجل حماية المال العام".

و شارك في هذا اللقاء والمنظم بمبادرة من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارة المالية و المديرية العام للميزانية، الأمناء العامون وأمناء الخزينة العمومية و مراقبوا الميزانية لولايات وهران ومعسكر و سعيدة و رؤساء الدوائر و المجالس الشعبية لبلديات و لاية وهران.