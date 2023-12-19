مؤسسات ناشئة: اختتام فعاليات الطبعة الثالثة لبرنامج " أفريكا باي أنكيوب مي"

وقد عرفت الطبعة الثالثة من هذا البرنامج احتضان وتسريع 14 مؤسسة ناشئة من الجزائر، تونس والأردن وتوغو، من أصل حوالي 1300 مؤسسة ناشئة مشاركة في التصفيات من مختلف دول العالم، وفقا للشروح المقدمة من طرف مديرة الاتصالات والرقميات بحاضنة الاعمال " أنكيوب مي"، أنيسة سالمكور.
وبفضل دعم شركاء البرنامج، تمكنت المؤسسات الناشئة التي تم اختيارها، من الحصول على مرافقة خاصة لمدة ثلاثة أشهر، عبر ورشات عمل مكثفة في مجالات عدة كالتسويق والتسيير المالي، حسب المسؤولة ذاتها.
وتنشط المؤسسات الناشئة المستفيدة في قطاعات عديدة من بينها الطاقة، الفلاحة، البيئة، النقل، والتكنولوجيات المالية.
وذكرت المسؤولة بأن " أنكيوب مي " تعمل على إطلاق حاضنة أعمال في ولاية ورقلة بالشراكة مع مؤسسة خاصة وجامعة قاصدي مرباح، لتكون "مركز تميز" مفتوح لرواد الأعمال والطلبة.