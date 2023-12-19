البطولة العربية للدراجات: سهام بوصبع تتوج بالذهبية في سباق ضد الساعة- فردي -

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على غزة إلى 19453 شهيدا و52286 جريحا -

أهمية حماية وترميم الممتلكات الثقافية لإستغلالها في ترقية السياحة الثقافية -

مؤسسات ناشئة: اختتام فعاليات الطبعة الثالثة لبرنامج أفريكا باي أنكيوب مي -

أشغال عمومية: رخروخ يستقبل وفدين برلمانيين عن ولايتي سكيكدة والشلف -

احتفالية بمناسبة الذكرى ال40 للتعاون الثنائي الجزائري-الصيني في مجال صناعة الدفاع -

استثمار: تحسن مناخ الأعمال بالجزائر -

وزير خارجية نيجيريا: مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يعرف تقدما كبيرا وملحوظا -

اتصالات الجزائر: إطلاق أي بوكس حل تخزين الملفات عبر الأنترنت -

البيض: وزيرة الثقافة تشرف على إعطاء إشارة إنطلاق ترميم الزاوية التيجانية ببوسمغون -

كرة القدم: اللقاء أمام المنتخب الجزائري لأقل من 23 سنة فرصة للوقوف على جاهزية اللاعبين الفلسطينيين -

العدوان الصهيوني على قطاع غزة: تعمد لنسف المنظومة الصحية من خلال استهداف المستشفيات -

ضرورة تثمين تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة -

وهران: مؤتمر دولي اللغة العربية...تحديات و آفاق في عالم متغير -

السلم و الأمن في إفريقيا: ندوة وهران فرصة للوقوف على ما تم قطعه من أشواط وما ينتظر من جهود -

كريكو تشرف على يوم إعلامي تكويني حول التضامن المجتمعي في الكوارث -

تيسمسيلت: ضرورة الإستغلال الأمثل للمياه المصفاة في المجالات الفلاحية والصناعية -

مسار وهران أثبت دوره المحوري في تقوية صف الدول الإفريقية -

الوزير الأول ينقل تعازي رئيس الجمهورية لأمير دولة الكويت الشقيقة -